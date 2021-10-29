Дмитрий Александрович Хворостовский оперный певец

Известный российский баритон Дмитрий Хворостовский окончил Красноярское педагогическое училище имени А. М. Горького и Красноярский институт искусств. В 1985 — 1990 годах был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.

После победы в 1989 году в Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе имеет с 1990 года ангажементы в лучших оперных театрах мира и на международных музыкальных фестивалях, таких как Королевский Оперный театр Ковент-Гарден, Метрополитен Опера в Нью Йорке, Парижская опера, Баварская Государственная опера, Фестиваль в Зальцбурге, Ла Скала в Милане, Венская Государственная Опера, Лирик Опера Чикаго. С 1994 года живет в Лондоне.

Обширная дискография певца включает в себя как сольные концертные записи, так и полноценные оперные произведения. Кинодебют Дмитрия состоялся в фильме «Дон Жуан без маски», где он исполнил партии Дона Джованни и Лепорелло. Некоторое время назад Хворостовский начал сотрудничать с популярным российким композитором Игорем Крутым. Вместе они провели успешные концерты в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Киеве и Нью Йорке.