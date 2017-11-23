Наследники делят роскошную квартиру Хворостовского

Законы России и Англии дают разные права жене и детям певца. Во всем этом предстоит разобраться адвокатом

После похорон Дмитрия Хворостовского его наследникам предстоит решить главный вопрос – что делать с роскошной квартирой певца, расположенной в центре Лондона. В этот 300-метровый таунхаус в респектабельном районе Хаммерсмит артист въехал незадолго до рождения дочери Ниночки в 2007 году.

Семья баритона занимала целый подъезд. В цокольном этаже расположена гостевая комната и музыкальный салон с выходом на задний дворик-сад. На первом этаже – гостиная с газовым камином и кухня с балконом, где мы частенько завтракаем. Выше – две детские комнаты. А на самом верху – семейная спальня с романтичным окном в потолке.

Ремоном квартиры руководила супруга артиста. Дочь владельцев антикварного салона в Женеве, она отлично разбирается в тонкостях дизайна. Строгий, сдержанный интерьер квартиры Флорнас дополнила предметами старины – роскошным венецианским зеркалом, живописью, бронзовыми скульптурами. Она очень хотела, чтобы любимому мужу тут было комфортно...

Как говорит риэлтор, примерная стоимость такого жилья – 10 миллионов фунтов (около 800 миллионов рублей). Правда, точную сумму, потраченную на покупку точную цену покупки Дмитрий даже родителям не называл. Ведь, несмотря на очевидно высокие доходы, квартиру Дмитрий приобрел в кредит. Интересно, что отец советовал брать жилье в пригороде: там подешевле и попросторнее дома. Но Хворостовский отвечает, что ему так удобно.Мол, работает в центре города, и на дорогу от дома теперь не нужно тратить много времени.

На этот роскошный таунхаус по закону сегодня могут претендовать несколько человек. Это родители Хворостовского, его вдова Флоранс, 14-летний сын Максим, 10-летняя дочь Нина, близнецы от первого брака – 21-летние Александра и Данила, а так же удочеренная певцом Мария. Все они – наследники первой очереди. Согласно российскому законодательству, супруга имеет право на половину имущества Хворостовского. Вторая половина – подлежит разделу между всеми наследниками первой очереди.

Но есть одна загвоздка. Хворостовский переехал в Лондон в 1994 году, и несколько лет спустя получил британское гражданство. А там совсем другие правила наследования. И получается, что проживающие в Красноярске родители певца могут претендовать на свою долю по российскому закону, а его, обитающие в Лондоне жена и дети, по английскому.

По правилам Соединенного Королевства, если стоимость наследственного имущества меньше, чем 250 тысяч фунтов стерлингов, переживший супруг получает все наследственное имущество, даже при наличии у наследодателя детей. Если же наследодатель оставил детей и других родственников, а стоимость наследственного имущества более 250 тысяч фунтов стерлингов, то переживший супруг получает 250 тысяч фунтов стерлингов в рамках права на "первые фунты", а также право на пожизненный доход от половины оставшегося имущества. Оставшаяся половина переходит к детям и делится между ними пополам.

Скоро все эти тонкости вскоре и начнут улаживать адвокаты. И, вероятно, раздел имущества Хворостовского может стать очень скандальным.