Наследники делят роскошную квартиру Хворостовского

Эксклюзив Особое мнение Интервью Умер Дмитрий Хворостовский Рапунцель из "Дома-2" о накладном животе

Выбор читателей

У обвенчавшейся второй раз Пугачевой подозревают смертельную болезнь
Венчанием с Галкиным Пугачева гасит грязный гей-скандал
На Меньшову накинулись из-за Ахеджаковой
Бузова рассказала о своем мужчине
Макаревич грязно выругался из-за покойного Хворостовского
Взбешенный Бондарчук врезал известному режиссеру
партнеры
Четверг 23 ноября
Лента новостей
21:57
В московском метро случилось ЧП
21:39
Рак сочли болезнью грешников
21:35
Стала известна последняя воля умершего от рака актера Годовикова
21:03
В Дагестане застрелили местного депутата
20:41
Пассажирка родила на станции МЦК
20:36
Селяне в России боятся голодной смерти
20:30
Кто наведет порядок в Луганске
19:48
Ушлые прибалты хотят украсть славу Путина
19:14
В Москве перекрыли Красную площадь
18:39
Российский банк получил престижную международную награду
18:36
Стали известны реальные правители Украины
18:19
Умер Петруха из "Белого солнца пустыни"
17:55
Оргкомитет Премии "Время инноваций – 2017" продолжает принимать заявки
17:52
"Росатом" пригласил блогеров "понюхать рутений"
17:38
В Иваново дерево упало на женщину с ребенком (видео)
17:38
В Москве эвакуировали здание Минфина
17:09
Путин нашел способ парализовать США
17:08
Хохочущие подростки избили голого студента до потери сознания
16:41
Эрдоган подставил Путина в истории со стулом (видео)
16:32
На севере Москвы неизвестный прострелил девушке голову
16:29
"ЕР" нашла в России 130 тысяч обманутых дольщиков
16:26
Возмущенный Кобзон послал мракобеса Порошенко
16:01
Безумные регионы: пенсионерка набросилась с ножом на собственную дочь
15:52
Малый и средний бизнес сможет получить кредит через "Турбоденьги"
15:31
Собянин заявил о росте зарплат москвичей
15:24
Руководство ЛНР сбежало после прихода "зеленых человечков"
15:17
Родившая жена Малахова вышла в свет
15:13
Запад готовит атаку на ЧМ-2018
15:06
Путин выбил стул из-под Эрдогана (видео)
15:05
Американец 30 лет жил с грибковой инфекцией мозга
14:44
Супруга высказалась о смерти Этуша
14:37
YouTube закрыл популярнейший российский канал
14:29
Выпавшая из машины пьяная украинка уснула на асфальте
14:28
Чубайса вызвали на допрос
14:25
Европа в шоке от провала Меркель
14:21
Театр сделал важное заявление о состоянии Джигарханяна
14:12
Куда исчезла Наталья Поклонская
14:07
Сказку "Спящая красавица" уличили в пропаганде изнасилования
14:03
Насильника 15-летней девочки выгораживал врач
14:01
Жена после скандала раскрыла состав любимого Джигарханяном компота
13:51
Вовк сообщила о новой любви Бузовой
13:40
Сексуальная Салтыкова воссоединилась с бывшим мужем
13:37
Луганск спасли от украинских убийц
13:34
Строитель упал с 10-метровой высоты и умер
13:16
В России построят первый умный город
13:14
Порошенко придумал наказание для дерзкого Саакашвили
13:13
Пешеход избежал смерти дважды за десять секунд (видео)
13:06
Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в Колюбакино
12:56
Юная любовница Вороненкова собралась на "Дом-2"
12:51
В Подмосковье вор прикинулся уборщиком и угнал Mercedes за 10 млн
12:51
Известная блогерша разбилась при попытке сделать селфи
12:40
Больного Джигарханяна вывезли из Москвы
12:36
Подросток оказался в больнице после грубого секса
12:16
Подробности убийства именитого российского спортсмена
12:13
Телефонных террористов оставят без связи
12:13
Известный певец скончался на 97-м году жизни
12:09
Бузова из-за пластики стала похожа на Солнцева
12:05
Человечеству предрекли смерть от искусственного интеллекта
11:59
Над изменившимся лицом мертвого Хворостовского колдует лучший гример
11:50
Ученые доказали пользу трех чашек кофе
11:46
В Химках сгорело кафе
11:41
Реклама на платежках ЖКХ попала под запрет
11:36
Путин щелкнул по носу ООН
11:16
Малахов назвал сына мужественным именем
11:13
Пассажиры метро приобрели более 21 тысячи сувениров с функцией "Тройки"
11:12
Россиянин назвал друга геем и умер
11:10
Ученые создали карту вторжений инопланетян на Землю
10:49
У Клинтон нашли опасную болезнь
10:41
Водитель с монтировкой напал на скорую под Москвой
10:37
Женщина опрокинула на себя кастрюлю супа и умерла
10:24
Душераздирающая исповедь вдовы Марьянова
10:21
Из банковских ячеек в центре Москвы украли 58 миллионов
10:19
Мошенники терроризируют соцсети мертвыми матерями
10:09
Жуткие последствия приема таблеток от гриппа
09:45
Как не размазать помаду во время еды (видео)
09:38
Известный продюсер умер в возрасте 98 лет
09:34
Постаревшие Дроздова и Серебряков блеснули на премьере
09:28
Как чешутся киты (видео)
09:18
Неожиданная опасность ополаскивателя для рта
09:17
Волочкова об эскорт-услугах: Благородные мужчины оказывают мне поддержку
09:14
У безработного москвича украли три iPhone X
09:14
Мужчина ослеп после активного секса
08:52
Водителям приготовили неожиданное нововведение
08:48
Почему россиянам нельзя урезать новогодние каникулы
08:47
Подруга о наплевательском отношении к больному Хворостовскому
08:38
Раскрыт способ увеличения пенсии
08:22
Сразу после Путина: Клинтон нашла виновника своего провала
08:03
В общежитии на юго-востоке Москвы произошла массовая драка
23:32
У Джигарханяна отказали ноги
22:01
Хворостовский скрывал серьезные проблемы со здоровьем
21:59
Оскорбленная Волочкова пригрозила страшной карой после секс-скандала
21:39
В жутком ДТП в Дагестане погибли люди
21:21
Почему знаменитости умирают от рака
21:18
Дом на юге Москвы эвакуируют из-за угрозы взрыва
21:00
Эксперт о втором венчании и смертельной болезни Пугачевой
20:56
Безумные регионы: в Казани избили следователя и прокурора
20:47
Набитые карманы Порошенко взбудоражили украинцев
20:39
В больнице умер пострадавший при стрельбе в "Москва-сити" сотрудник Росгвардии
20:18
Нападение на сотрудника ФСБ в Петербурге попало на видео
20:09
Елизавета II заняла место людоеда Мугабе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Макаревич грязно выругался из-за покойного Хворостовского
У Джигарханяна отказали ноги
Душераздирающая исповедь вдовы Марьянова
Волочкова об эскорт-услугах: Благородные мужчины оказывают мне поддержку
Новый поворот в скандале с кражей у Джигарханяна
Почему знаменитости умирают от рака
Шоу-бизнес

Наследники делят роскошную квартиру Хворостовского

Дмитрий Хворостовский. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Законы России и Англии дают разные права жене и детям певца. Во всем этом предстоит разобраться адвокатом
прочитано 10201 раз

После похорон Дмитрия Хворостовского его наследникам предстоит решить главный вопрос – что делать с роскошной квартирой певца, расположенной в центре Лондона. В этот 300-метровый таунхаус в респектабельном районе Хаммерсмит артист въехал незадолго до рождения дочери Ниночки в 2007 году.

ПО ТЕМЕ

Над изменившимся лицом мертвого Хворостовского колдует лучший гример

Могилу для Хворостовского оценили в 30 миллионов

 Умер Дмитрий Хворостовский

Сюжеты Умер Дмитрий Хворостовский

Дмитрий Александрович Хворостовский

Дмитрий Александрович Хворостовский оперный певец

Семья баритона занимала целый подъезд. В цокольном этаже расположена гостевая комната и музыкальный салон с выходом на задний дворик-сад. На первом этаже – гостиная с газовым камином и кухня с балконом, где мы частенько завтракаем. Выше – две детские комнаты. А на самом верху – семейная спальня с романтичным окном в потолке.

Ремоном квартиры руководила супруга артиста. Дочь владельцев антикварного салона в Женеве, она отлично разбирается в тонкостях дизайна. Строгий, сдержанный интерьер квартиры Флорнас дополнила предметами старины – роскошным венецианским зеркалом, живописью, бронзовыми скульптурами. Она очень хотела, чтобы любимому мужу тут было комфортно...

Как говорит риэлтор, примерная стоимость такого жилья – 10 миллионов фунтов (около 800 миллионов рублей). Правда, точную сумму, потраченную на покупку точную цену покупки Дмитрий даже родителям не называл. Ведь, несмотря на очевидно высокие доходы, квартиру Дмитрий приобрел в кредит. Интересно, что отец советовал брать жилье в пригороде: там подешевле и попросторнее дома. Но Хворостовский отвечает, что ему так удобно.Мол, работает в центре города, и на дорогу от дома теперь не нужно тратить много времени.

На этот роскошный таунхаус по закону сегодня могут претендовать несколько человек. Это родители Хворостовского, его вдова Флоранс, 14-летний сын Максим, 10-летняя дочь Нина, близнецы от первого брака – 21-летние Александра и Данила, а так же удочеренная певцом Мария. Все они – наследники первой очереди. Согласно российскому законодательству, супруга имеет право на половину имущества Хворостовского. Вторая половина – подлежит разделу между всеми наследниками первой очереди. 

Но есть одна загвоздка. Хворостовский переехал в Лондон в 1994 году, и несколько лет спустя получил британское гражданство. А там совсем другие правила наследования. И получается, что проживающие в Красноярске родители певца могут претендовать на свою долю по российскому закону, а его, обитающие в Лондоне жена и дети, по английскому. 

По правилам Соединенного Королевства, если стоимость наследственного имущества меньше, чем 250 тысяч фунтов стерлингов, переживший супруг получает все наследственное имущество, даже при наличии у наследодателя детей. Если же наследодатель оставил детей и других родственников, а стоимость наследственного имущества более 250 тысяч фунтов стерлингов, то переживший супруг получает 250 тысяч фунтов стерлингов в рамках права на "первые фунты", а также право на пожизненный доход от половины оставшегося имущества. Оставшаяся половина переходит к детям и делится между ними пополам. 

Скоро все эти тонкости вскоре и начнут улаживать адвокаты. И, вероятно, раздел имущества Хворостовского может стать очень скандальным.

23 ноября 2017, 21:51

комментарии

Политика

Стали известны реальные правители Украины
Путин нашел способ парализовать США
Эрдоган подставил Путина в истории со стулом (видео)
Европа в шоке от провала Меркель

Шоу-бизнес

Наследники делят роскошную квартиру Хворостовского
Больной Джигарханян отрекся от сестры-предательницы
Огромная грудь Водонаевой спровоцировала скандал
Разведенная Дайнеко ищет любовника на сайте знакомств

Проишествия

Хохочущие подростки избили голого студента до потери сознания
Руководство ЛНР сбежало после прихода "зеленых человечков"
Выпавшая из машины пьяная украинка уснула на асфальте
Пешеход избежал смерти дважды за десять секунд (видео)

Lifestyle

Петруху из "Белого солнца пустыни" убила скрытая онкология
Возмущенный Кобзон послал мракобеса Порошенко
Супруга высказалась о смерти Этуша
Сказку "Спящая красавица" уличили в пропаганде изнасилования
Шоу-бизнес

Душераздирающая исповедь вдовы Марьянова

Ксения Бик призналась, что "умирает медленно"
Шоу-бизнес

Бузова из-за пластики стала похожа на Солнцева

Фанаты считают, что певица перестаралась с изменениями во внешности
Политика

Эрдоган подставил Путина в истории со стулом (видео)

Стало понятно, что произошло на самом деле
Шоу-бизнес

Маленькую дочь затравили после смерти Хворостовского

Девочка выложила в Instagram провокационное видео

Гороскоп

Эксперт о втором венчании и смертельной болезни Пугачевой
Какие мужчины непригодны для семейной жизни
Мучительная смерть: Хворостовский боролся до конца
Жена родит Малахову второго ребенка

Фоторепортажи

Постаревшие Дроздова и Серебряков блеснули на премьере
Сестра Ким Кардашьян столкнула с пьедестала модель Жизель Бундхен
Актера Устюгова бросили в бассейн к сексапильной брюнетке
Каким запомнился Дмитрий Хворостовский

Спорт

Запад готовит атаку на ЧМ-2018
Российского спортсмена лишили золота Олимпиады в Сочи
"Ксюша-огонь": российская спортсменка начудила в интервью (видео)
Кабаева подколола убитых горем итальянцев

Регионы

В Иваново дерево упало на женщину с ребенком (видео)
Безумные регионы: пенсионерка набросилась с ножом на собственную дочь
Насильника 15-летней девочки выгораживал врач
Подросток оказался в больнице после грубого секса
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru