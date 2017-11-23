Над изменившимся лицом мертвого Хворостовского колдует лучший гример

У родственников умершего певца много забот. Нужно уладить юридические формальности и подготовить тело артиста к церемонии прощания.

Тело скончавшегося в Лондоне прославленного певца Дмитрия Хворостовского готовят для отправки на родину. В Москве с артистом будут прощаться в Большом зале Консерватории в понедельник, 27 ноября. Но это при условии, что родные смогут уладить все юридические формальности и оформить необходимые документы: британская полиция должна дать заключение о некриминальном характере смерти.

Со дня ухода певца из жизни до кремации пройдет почти неделя, поэтому тело необходимо забальзамировать и загримировать – у умерших от онкологии процессы тления идут интенсивнее. Об этом Dni.Ru сообщил специалист, занимавшийся посмертным макияжем многих знаменитостей.

"Бальзамирование – процесс санитарной обработки консервирующими веществами и уничтожающим микробы танатогелем, направленный на предупреждение и прекращение разложения тканей тела умершего. Это необходимо для обеззараживания и лучшей сохранности перед церемонией прощания, а также перед длительной транспортировкой", – пояснил эксперт.

Говорят, кодовать над телом Хворостовского наняли одного из лучших гримеров Соединенного Королевства. "Важно обеспечить натуральный цвет кожи на время похорон и придать достойный вид, чтобы лицо выражало умиротворение, покой, сон. Кроме того, гримирование является дополнительной мерой стерилизации лица покойника, если родственники умершего захотят в последний раз поцеловать или прикоснуться к нему", – добавил специалист.

По его словам, поздние стадии онкологического поражения характеризуются развитием интоксикации, при которой внутренние органы страдают от низкого содержания кислорода и высокой концентрации токсических продуктов распада опухоли. "Смерть существенно изменяет лицо таких покойников. Задача профессионального визажиста – максимально восстановить внешность, – отметил собеседник. – Кожа усопшего имеет иную влажность, из-за отсутствия сократительной способности мышц привычный облик покойного может подвергнуться серьезным изменениям. Особенное внимание при посмертном макияже у умерших от рака уделяется бритью, восстановлению кожи губ".

Согласно последней воле Дмитрия Хворостовского, его тело кремируют. А прах разделят на две части и похоронят в Москве и его родном Красноярске.