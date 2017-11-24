Вдова поклялась в вечной любви Хворостовскому

Вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс обратилась к общественности с заявлением, в котором поблагодарила всех неравнодушных за поддержку. А еще убитая горем женщина оставила сообщение для самого Дмитрия, признавшись, что всегда будет его любить.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Флоранс Хворостовская сделала свежую публикацию. Женщина выложила лаконичное изображение: на черном фоне крупными белыми буквами имя Дима латиницей. "Люблю тебя! Навсегда!" – коротко подписала публикацию вдова оперного исполнителя.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали, причем большинство – именно русскоговорящие фанаты. "Скорбим всей семьей вместе с вами, Флоранс! Держитесь!"(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Величайшее горе и потеря для всего мира... Глубокие соболезнования всем близким... Скорбим бесконечно... Сил вам, он с вами...", "Соболезную вашей семье💔Нам всем его будет не хватать на этом свете", "Флоранс, только быть сильной, как Дима! Вечная ему память! Мои соболезнования! Плачу третий день..." – поддержали убитую горем вдову Хворостовского пользователи Сети.

Ранее Флоранс поблагодарила поклонников певца за участие и поддержку. Сделала она это через посольство России в Лондоне. "Дорогие друзья, огромное спасибо за вашу поддержку! Ваше участие помогает нам пережить это сложнейшее время. Наша семья потеряла мужа, отца и сына. Мы скорбим. Мы признательны всем, кто скорбит вместе с нами", – цитируют вдову Хворостовского РИА Новости.

Публикация от Florence (@flosha1) Июл 24 2017 в 7:11 PDT

Отметим, что на официальной страничке Дмитрия Хворостовского в социальной сети Facebook появилось такое обращение семьи к поклонникам артиста: "Семья Хворостовского хотела бы поблагодарить всех за поток любви и поддержки в это трудное время. Вместо цветов они предлагают делать пожертвования в пользу Cancer Research UK".

Интересно, что на сайте самой организации размещены некролог Дмитрия Хворостовского и краткая информация о раке мозга. На данный момент объем пожертвований, сделанных в память певца, составил две тысячи 618 фунтов стерлингов.

Напомним, Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября в кругу близких в Лондоне. На протяжении двух с половиной лет всемирно известный оперный исполнитель боролся с опухолью мозга.