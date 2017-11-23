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Маленькую дочь затравили после смерти Хворостовского

Дмитрий Хворостовский. Фото: GLOBAL LOOK press/Oleg Sergeev
Настя, младшая дочка скончавшегося накануне знаменитого певца Дмитрия Хворостовского выложила в Сеть странное видео. Девочка танцует под задорную музыку.
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Ролик был опубликован на странице девочки в Instagram. На ролике видно, как ребенок сопровождает движениями слова песни Элтона Джона I’m still standing.  (Я продолжаю держаться). Не смотря на название композиции и ее текст, подписчики Насти накинулись на нее с обвинениями. "Может что то не понимаю, папа умер, а она вроде веселая. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. редакции)", "Кто-нибудь может объяснить как это понимать?" - писали пользователи. Они возмущаются, что девочка, которая накануне потеряла отца, весело отплясывает и не выглядит расстроенной или грустной.

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Однако, большая часть подписчиков попыталась вразумить критиков. "Ее позитивный и гениальный отец никогда не унывал, поэтому Нина показывает то, что хотел бы видеть Дмитрий Александрович!", "Маленька Нина, ты такая храбрая! Как твои папа и мама!", "Мы с тобой, но однажды ты поймешь, что подобающие эмоции могут приходит в неподобающее время", – вступились за Нину подписчики.  Многие из них отметили, что на девочке майка папы.

Публикация от Nina (@nina_4632)

Отметим, что песня I’m still standing рассказывает о человеке, который пытается сохранить присутствие духа и улыбаться невзгодам несмотря ни на что: "Ты знаешь, я продолжаю держаться, и делаю это лучше, чем когда-либо. Я выгляжу чудом выжившим, но внутри я – маленький ребенок. Я продолжаю держаться".  

Напомним, ранее стало известно, что оперного певца Дмитрия Хворостовского похоронят на Новодевичьем кладбище, Соответствующее обращение министра культуры России Владимира Мединского поддержал мэр Москвы Сергей Собянин. 

Автор: Михаил Войцеховский23 ноября 2017, 20:06
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Каким запомнился Дмитрий Хворостовский

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