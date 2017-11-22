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Хворостовский скрывал серьезные проблемы со здоровьем

Дмитрий Хворостовский. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
В эфире программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым знакомые и почитатели таланта Дмитрия Хворостовского вспомнили о том, каким был оперный певец. Вся страна знала, что музыкант сражается с раком. Однако выяснилось, что он рассказывал широкой общественности далеко не обо всех своих недугах.
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"В Санкт-Петербурге он Новый год встретил в реанимации с разрывом легкого. Никто об этом не знал", – рассказал на программе адвокат, государственный деятель и телеведущий Павел Астахов. "Он выкарабкался, продолжил карьеру", – добавил он.

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"Он умирал при сознании, он физически крепкий человек", – рассказал композитор Игорь Крутой. "Когда он хотел взбодриться, он говорил: "Садись на шею", – и приседал. Представляете мою комплекцию", – добавил он. Композитор вспомнил, как в 2015 году певец прилетел в Сочи, чтобы выступить на фестивале "Новая волна". Его выход на сцену вызвал настоящую бурю эмоций, многие зрители плакали. После концерта Хворостовский признался, что был рад приехать и хочет запомниться именно таким.

Дмитрий Маликов объяснил, почему опубликовал известие о смерти Дмитрия Хворостовского на своей странице в Twitter.  "Эмоции нахлынули на меня, и я не сдержался", – признался певец. За свой необдуманный поступок он попросил прощения. Дмитрия Хворостовского Маликов назвал "настоящим сибирским мужиком, безмерно талантливым".

Поэтесса Лилия Виноградова, которая и сообщила Дмитрия Маликову скорбную весть, а затем попросила удалить сообщение из Twitter, рассказала, что перед смертью Хворостовский успел увидеться с родными. "Родители прилетели в Лондон в среду, успели поговорить, поцеловать, приласкать. Он знал, почувствовал любовь мамы, отца. Очень хорошо, что родители успели", – рассказала она.

Автор: Геннадий Куприянов22 ноября 2017, 22:01
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Каким запомнился Дмитрий Хворостовский

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