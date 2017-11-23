Театр сделал важное заявление о состоянии Джигарханяна

Появилась информация о госпитализации артиста. Но ее распространили недоброжелатели.

Вечером 22 ноября появилась информация о том, что Армен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии. "У него на фоне диабета отказали ноги. В больницу его отвез режиссер Юрий Клепиков", – рассказала заведующая литературной частью театра Наталия Корнеева.

Но уже утром 23 числа Артур Согомонян страшную информацию опроверг. "Это очередная ложь. Он со вчерашнего числа на отдыхе в пансионате, чувствует себя хорошо!" – сказал ближайший друг артиста.

В Московском драматическом театре, которым руководит Армен Борисович, с утра не смолкают телефоны. Встревоженные поклонники и журналисты пытаются узнать, как себя чувствует любимый артист. В итоге руководство театра было вынуждено сделать официальное заявление, дабы остановить поток лжи и домыслов.

"Армен Борисович чувствует себя хорошо, у него прекрасное настроение, чего он желает всем, кто искренне интересуется делами театра и переживает за него лично. Сейчас он занят обдумыванием новой постановки. Чтобы немного отдохнуть и посвятить себя исключительно творческим делам, он на несколько дней уехал в пансионат. Кроме этого, и.о. директора театра Елена Гильванова сообщает, что Наталия Корнеева не является пресс-секретарем театра, соответствующий приказ подписан (20.11.17). Поэтому она не имеет права делать заявления для прессы от имени театра", – говорится в обращении театра.

Там особо подчеркнули, что актеры, руководство и художественный руководитель "хотят просто спокойно работать, хорошо делать свое дело и радовать зрителей новыми постановками".