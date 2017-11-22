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Могилу для Хворостовского оценили в 30 миллионов

Дмитрий Хворостовский. Фото: GLOBAL LOOK press/facebook.com/ Hvorostovsky
Артиста похоронят на одном из самых дорогих кладбищ мира. Такова была его последняя воля.

Продолжение: Макаревич грязно выругался из-за покойного Хворостовского
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Дмитрий Хворостовский чувствовал, что умирает, и за несколько дней до смерти, еще находясь в сознании, озвучил свое последнее желание: "Похороните меня в Москве, на Новодевичьем кладбище". Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Согласно желанию певца, его тело должно быть кремировано, а прах разделен на две части и захоронен в Москве и на родине – в Красноярске. 

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Воля покойного, скорее всего, будет исполнена. Замминистра культуры России Александр Журавский заявил журналистам, что "сейчас идет работа по транспортировке тела нашего великого оперного певца и проработке вопроса, связанного с похоронами и прощанием". 

Отправить в Россию тело певца будет не так просто. Прежде полиция Соединенного Королевства должна подтвердить отсутствие криминального следа в смерти Хворостовского. Ну а уже потом за дело возьмется похоронный агент. Сбор документов и их перевод, приобретение цинкового гроба, авиабилеты, бальзамирование тела, услуги грузчика – все это, как выяснили Dni.Ru, обойдется семье примерно в 300 тысяч рублей.

Место на Новодевичьем кладбище, которое выбрал для своего последнего пристанища артист, могут выделить только с разрешения правительства Москвы. Этот существующий еще с XV века погост считается самым привилегированным. Тут покоятся Борис Ельцин, Галина Вишневская, Людмила Зыкина, Людмила Гурченко, Белла Ахмадулина, Никита Хрущев и многие другие прославленные политики, музыканты, актеры и спортсмены.

Новодевичье считается и самым дорогим кладбищем России. Стоимость захоронения здесь называется только неофициально и составляет, как говорят злые языки, полмиллиона долларов (примерно 30 миллионов рублей по курсу). Хотя, согласно Конституции России, земля под могилы должна предоставляться бесплатно, но пустой площади на центральных столичных городских кладбищах просто нет. 

Автор: Иван Губкин22 ноября 2017, 15:41

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