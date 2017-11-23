Волочкова после секс-скандала рассказала о миллиардере

Сильнее его балерина никого не любила. Но расставание оказалось драматичным.

На Анастасию Волочкову камни летят со всех сторон. То Дана Борисова обвинит в алкозависимости, то молодой любовник обнародует интимные фотографии и втянет в секс-скандал, а теперь еще бизнесвумен Ольга Лейбман заявила, что балерина встречается с мужчинами за деньги.

Все это, конечно, клевета. Ведь за прославленной балериной ухаживали лучшие мужчины. Ее осыпали розами самые завидные женихи. Среди них, например, и арестованный на Лазурном берегу сенатор Сулейман Керимов.

"Я действительно очень сильно любила этого человека. Это первая, самая серьезная любовь в моей жизни. Мы жили вместе 3,5 года. Он – представитель мужчины кавказского, в котором благородство, честь, достоинство. Больше, чем его, я никого в жизни не любила", – цитирует Волочкову портал Life.ru.

Ранее в интервью Dni.Ru Волочкова рассказала о своих прошлых романах. "Например, помню очень знаковую встречу в моей жизни – этого мужчину звали Сулейман (Керимов. – Здесь и далее прим. ред.). Расставание с ним было драматичным. Это была невероятной красоты и силы взаимная любовь. Но больше, чем Сулеймана, я никого не любила в своей жизни", – поделилась она.

В свое время пресса обсуждала романы Анастасии с британским мультимиллионером Энтони Керманом и с актером Джимом Керри. "Вспоминаю всех их только по-доброму. Если я не осталась с ними, значит, сердце мне подсказывало, что так делать не нужно. Энтони Керман – я могла выйти за него замуж. Он умолял меня! Но я понимала, что разница в возрасте у нас солидная (Энтони старше Насти на 30 лет), думала о будущем ребенке. Если бы он родился, его отец был бы в достаточно преклонном возрасте. Джим Керри? Он понимал, что не переедет в Россию, а я не покину свою страну", – заявила балерина.