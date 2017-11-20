Волочкова о сексе за деньги с восемью мужиками

Балерину упрекнули за дорогие ужин и интим. Но ей неприятно слышать и читать о себе подобную грязь.

Несчастную балерину Анастасию Волочкову бьют и травят со всех сторон. То в Сети появятся снимки, на которых звезда сношается с молодым любовником, то Дана Борисова брякнет, что танцовщица нуждается в срочном лечении от алкогольной зависимости.

А теперь новая напасть. В программе "Звезды сошлись" на канале НТВ некая бизнесвумен Ольга Лейбман решила пропиариться на имени Волочковой. И заявила, что балерина, якобы, спит с мужиками за деньги.

"Я на эту безумную женщину подаю в суд. Она говорит: "Я точно знаю, что Волочкова спала с 8 мужчинами и брала за это 15 тысяч евро!" Придется ей эти слова доказывать в суде. Пусть докажет факт передачи денег, потому что этого не было и не могло быть. Я за деньги не ужинаю и не сплю", – заверила несправедливо оплеванная Анастасия.

Многие спрашивали Настю, зачем она вообще пошла на программу, где ее смешали с грязью, а ее близким и друзьям отключали микрофоны. "Объясняю раз и навсегда. Мне сказали, что если я приду, то будет все достойно. А если не приду, то меня размажут. Мне не хочется этих медийных войн, поэтому я и пошла на этот эфир", – цитирует Волочкову "КП".

Ей неприятно слышать и читать о себе подобную грязь. Тем более, у Анастасии растет дочь, которую могут начать травить в школе из-за грязных сплетен о красавице-матери, которую подонки пытаются опорочить и уничтожить.