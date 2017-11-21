Тренер по сексу выложил в Сеть развратные снимки Волочковой

Секс-гуру считает, что скрывать их было бы преступлением. Он называет фотографии шедеврами.

Поклонники Анастасии Волочковой продолжают гадать, как в Сеть утекли ее интимные снимки. Молодой любовник 41-летней балерины Чермен Дзотов уверяет, что не "сливал" фотографии, на которых страстно сношается с артисткой. И проверка на детекторе лжи доказала его честность.

Оказалось, что карточки эти обнародовал Алекс Лесли, секс-тренер Дзотова. "Когда Чермен обратился ко мне по поводу Волочковой, я проанализировал ситуацию, и задача была ее полюбить, – рассказал Алекс. – Потому что Настя недостаточно была в него влюблена. – Когда увидел, на что способна Настя Волочкова в кровати, когда я увидел своими глазами, что это за секс, то понял, что это шедевр, и скрывать такой секс – это преступление. Я выложил эти фотографии в Сеть".

"Ведь это преступление, если какой-то мужик будет хранить "Мону Лизу" в подвале. Настоящий артист должен отдаваться народу. У Волочковой есть шедевр, который все должны видеть!" – цитирует Лесли портал Super.ru.

Интересно, что ранее самопровозглашенный секс-гуру Алекс Лесли уже попадал в эротические скандалы. Называющая себя его последовательницей Настя Рыбка прославилась тем, что в паре с подругой Сашей Травкой совокуплялась в пять утра со случайным прохожим на набережной в центре Москвы. За что и была арестована.

Потом девушка сообщила, что была любовницей миллиардера Олега Дерипаски. А свои похождения описала в книге "Дневник по соблазнению миллиардера". "Он всегда занимался сексом с выключенным светом. Я научила его сексу везде: при свете, при людях, с двумя и более девушками. Это была его тайная мечта", – рассказывала Рыбка.