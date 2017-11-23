Волочкова об эскорт-услугах: Благородные мужчины оказывают мне поддержку

Балерина прокомментировала слухи о занятии проституцией. Эта грязь ее просто оскорбляет.

На Анастасию Волочкову камни летят со всех сторон. То Дана Борисова обвинит в алкозависимости, то молодой любовник обнародует фотографии сношения, а теперь еще бизнесвумен Ольга Лейбман заявила, что балерина встречается с мужиками за деньги.

"Она говорит: "Я точно знаю, что Волочкова спала с восемью мужчинами и брала за это 15 тысяч евро!" Придется ей эти слова доказывать в суде. Пусть докажет факт передачи денег, потому что этого не было и не могло быть. Я за деньги не ужинаю и не сплю, – возмутилась Анастасия. – Эта рублевская особа попыталась окунуть меня в грязь. За свои слова светской леди придется ответить по закону".

Dni.Ru связались с Лейбман, чтобы выяснить причину раздражения Волочковой. "Слова "проститутка" в отношении балерины я не произносила и не говорила никогда, что она спит с кем-то за деньги, – пояснила Ольга. – Речь шла только об эскорт-услугах, которые Настя оказывала многим моим знакомым мужчинам. Под словосочетанием "эскорт-услуги" я подразумевала модную тенденцию, когда богатые люди приглашают звезду провести время за деньги – сходить в театр, в ресторан, на рыбалку. Они просто покупают себе красивое сопровождение. Та же Яна Рудковская часто продает завтраки с собой и деньги отдает на благотворительность. Я не знаю, спит ли Волочкова с этими богатыми людьми – это ее частное дело, которое меня не касается. Я ей не подруга, поэтому не могу судить. Но ей бы не помешало задуматься о своем имидже, образе. Вспомнить, что у нее есть мать и дочь, которым поведение Насти может не нравиться".

Волочкова прокомментировала Dni.Ru грязные намеки Лейбман. "Что такое эскорт-услуги? – риторически спросила Настя. – Не судите по себе! Есть человеческие отношения. Душевные, в конце концов. Почему все должно сводиться к деньгам? Почему существует такое недалекое мнение, и никто не хочет верить в доброе и вечное? В моей жизни есть благородные мужчины, уважающие меня и мою позицию, которые оказывают поддержку мне и моим проектам. А ужинать или нет с ними, поверьте, я в праве решать сама. Меня накормить-то сложно. Шпинат и курица на пару – вот и вся моя еда".