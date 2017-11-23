Вовк сообщила о новой любви Бузовой

Звезду "Дома-2" ждет счастливая жизнь. Она идет правильным путем.

Поющая ведущая "Дома-2" Ольга Бузова вызывает в людях всю гамму чувств – от уважением до ненависти. Михаил Боярский, например, возмущен ее появлением на сцене: "Мне очень повезло, что я работал с такими потрясающими композиторами, как Максим Дунаевский, Геннадий Гладков, Виктор Лебедев… Это что-то невероятное! Но такого уровня произведений больше не пишут. Существуют саундтреки. Вот и пускай их поет Бузова. А мы будем слушать то, что написали наши замечательные композиторы", – заявил артист.

Зато Лолита Бузову поддерживает. "То, что человек во время своих разводных дел и поет, и пляшет, и стихи сочиняет – здорово. Это гораздо лучше, чем биться головой об стенку или попасть в психиатрическую больницу на почве развода. Пусть лучше проявляет себя в таких эмоциях – театральных, концертных. Может, через два года вот так же будете стоять с микрофоном и говорить ей: "Вы – блестящая певица!" Я такие вещи видела сто раз... Люди начинают под фонограмму, потом идут к хорошему педагогу заниматься вокалом и из этого получается толк", – заверила Лолита.

Поддерживает Бузову и певица Наталья Вовк, прославившаяся благодаря хитам "Этой ночью" и "Одна на миллион". "Я собираюсь спеть дуэтом с Ольгой Бузовой, – заявила она в интервью Dni.Ru – Многие ругают ее песни, а мне очень нравится ее творчество. Ее песни близки народу, мне и самой приятно с ними проводить время. Ольга идет правильным путем – я ее восхищена. Думаю, что нам нужно спеть о счастливой любви. О любви к себе – таких песен очень мало. Кстати, я думаю, что Оле не стоит переживать из-за проблем в личной жизни. Впереди у нее будет много трамваев и непременно случится новая любовь. Главное – стоять на установке и не бежать за ушедшим".

Впрочем, Наталья говорит, что их совместный хит может быть записан не раньше начала 2018 года. Пока же в начале декабря Вовк выпустит сольную композицию "Край", записанную в сотрудничестве с Сергеем Ревтовым, автоом многих шлягеров Киркорова, Орбакайте, Билана и Валерии.