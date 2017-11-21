Бузовой грозит огромный штраф за скандальную измену

Звезде "Дома-2" не простят бегство на Первый канал. Ведь ее контракт, скорее всего. был эксклюзивным.

Новость о том, что Ольга Бузова станет ведущей Первого канала, произвела фурор. Она, напомним, с 27 ноября ежедневно в прямом эфире вместе с напарницами будет обсуждать новости и сплетни

"Такого шоу еще не было в эфире на российском телевидении! Мы, пять красивых, умных, самодостаточных и успешных девушек будем обсуждать в прямом эфире такое, о чем обычно у женщин и не спрашивают! Конечно, мы поговорим о красоте, здоровье и искусстве, и о многом другом! А также будем приглашать в студию лишь самых-самых трендовых и интересных персон, чтобы обсудить с ними последние новости. Хочу заметить, что это не просто женское шоу, это программа с женским голосом о самом главном. И я счастлива, что буду работать на Первом. Для меня это новый опыт, и я с нетерпением хочу приступить к съемкам", – заявила Бузова в эксклюзивном интервью Dni.Ru.

И все бы хорошо, но Бузова – лицо конкурирующего канала. Она считается звездой канала ТНТ, а ее бегство на Первый чревато чудовищными последствиями. Эксперт по медиарынку в интервью Dni.Ru заявил, что, скорее всего, звезду "Дома-2" ждет огромный штраф и она выплатит неустойку за скандальное нарушение эксклюзивного контракта. "Недавно на Первый канал переманили Елену Летучую, – сообщил собеседник. – После этого руководство канала "Пятница", как писали, якобы обвинило Елену Летучую в нарушении контракта и намеревалось потребовать от звезды половину ее дохода на Первом канале. Вероятно, и Бузовой тоже придется платит неустойку".

Возникает вопрос, какой суммой соблазнили звезду "Дома-2". Эксперт считает, что на Первом канале Бузовой могли предложить около 2 миллионов рублей в месяц. Это не очень много, если учесть, что работать придется в прямом эфире пять дней в неделю.