Хворостовского лечили прибором за 182 миллиона

Певец находился в самом дорогом онкоцентре Лондона. Но медики оказались, увы, бессильны.

Дмитрий Хворостовский, страдавший от онкологии мозга, принципиально отказался от лечения в России и от сбора средств, как это было с певицей Жанной Фриске. Все медицинские манипуляции артист доверил специалистам одной из лучших (и самых дорогих) клиник Лондона Royal Marsden.

Это один из первых в мире центров по лечению рака. Он был основан еще в 1851 году доктором Уильямом Марсденом, который задался целью собрать и обобщить всю имеющуюся информацию о раке. В Royal Marsden берутся за лечение любых онкологических заболеваний. И каждый год сюда обращаются более 40 тысяч пациентов из Великобритании и других стран мира.

Royal Marsden имеет специальную королевскую награду за разработки в области противораковых препаратов. А многие работающие здесь врачи награждены орденами Британский империи за успешную работу с больными и исследования в области онкологии. Центр предлагает своим пациентам самые современные биотехнологии, включая революционный эпигенетический подход.

Имеющийся только здесь линейный ускоритель Elekta Versa HD стоимостью 2,3 миллиона фунтов стерлингов (182 миллиона рублей) воздействует на раковые клетки потоком высокоэнергетических протонов. Опухоль локализуется на основе высококачественного изображения, а курс терапии вместо нескольких недель длится всего несколько дней. Этот прибор применяли, как говорят, и при лечении опухоли мозга Хворостовского.

По плану специалистов этой клиники, лечение русского артиста состояло из трех этапов: амбулаторное, медикаментозное и курс радиологии, который занимал два-три часа в день. Правда, состояние певца заметно не улучшалось. Его отец Александр Хворостовский жаловался журналистам: "У него равновесие нарушено. Идти прямо не может, бросает из стороны в сторону. И речь немного нарушена. Я пожелал ему не кукситься. Это единственное, что мы можем. Микстура душевной поддержки. Но тут уж высшие медицинские силы включены. От них все зависит".

Помощь "высших медицинских сил" обходилась семье в копеечку. Как уверяют пациенты, курс химио­терапии и лучевой терапии, включая диагностику и консультации врача, стоит в этом центре около 100 тысяч фунтов (примерно восемь миллионов рублей).