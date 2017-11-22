Хворостовского лечили прибором за 182 миллиона

Эксклюзив Особое мнение Интервью Молодая жена не простит опозорившегося Джигарханяна Изменившегося Задорнова сняли в гробу

Выбор читателей

У обвенчавшейся второй раз Пугачевой подозревают смертельную болезнь
Венчанием с Галкиным Пугачева гасит грязный гей-скандал
Пугачева с большим животом выступила перед пьянью
Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой
На Меньшову накинулись из-за Ахеджаковой
Ольга Бузова получила работу на Первом канале
партнеры
Среда 22 ноября
Лента новостей
15:12
Володин соболезнует в связи со смертью Хворостовского
15:07
Минюст определит порядок признания СМИ иноагентом
14:59
Работник похоронного бюро украл труп ради 7 тысяч рублей
14:55
В центре Петербурга цинично ограбили кота Елисея
14:48
Прохожий проучил вора на мопеде (видео)
14:38
Загадочный объект над аэропортом попал на видео
14:35
В квартире на севере Москвы нашли мумию
14:33
Путин устроил Западу "бурю в пустыне"
14:20
Ратко Младич получил пожизненное
14:18
Американка попала под суд из-за фото мужа и сына в душе
14:11
Топовые блогеры решили закатить отвязный Новый год
14:07
Родители отдали отказавшегося быть сектантом подростка в детдом
13:53
Шесть книг по сериалам и кино
13:45
Москвичей предупредили об опасной погоде
13:37
Началась продажа складных домов
13:34
Известная певица получила страшную травму в пьяном ДТП
13:05
Врачи рассказали о болезни Хворостовского
13:00
Найдена связь между типом алкоголя и настроением
12:49
Образец борьбы со смертью: Россия скорбит о кончине Хворостовского
12:24
Врачи переступали через истекающего кровью пациента
12:12
Лучшие выступления Хворостовского
12:04
В центре Москвы у мужчины украли портфель с миллионом рублей
11:49
Рак остановят магнитом
11:49
Комиссию по крушению Ту-154 обвинили в подлоге
11:48
Центробанк рассчитал индекс оливье
11:38
Мучительная смерть: Хворостовский боролся до конца
11:30
Безработный откусил москвичу ухо
11:10
Каким запомнился Дмитрий Хворостовский
11:07
Россиянам придумали новые налоги
10:57
Семья Хворостовского выступила с заявлением
10:43
У Порошенко случился приступ из-за "российских танков" в Луганске
10:34
У здания Минобороны в Москве устроили гонки (видео)
10:27
Фокус стакана с газировкой загнал пользователей в тупик
10:24
Именитого спортсмена нашли мертвым в Якутске
10:24
Маликов сообщил о смерти Хворостовского
10:09
Кабаева пришла получать награду в сексуальном кожаном наряде
10:05
Москвич у себя дома насмерть забил бомжа и пошел в полицию
09:58
Найдены причины старения мозга
09:55
В Москве ребенок упал с пятого этажа и выжил
09:52
Названа неожиданная причина мужского бесплодия
09:50
На северо-западе Москвы автомобиль сгорел после ДТП
09:32
В Курске семья устроила стриптиз-шоу при ребенке
09:28
В Москве у ТЦ юношу ударили ножом в сердце
09:13
Какие продукты подорожают к Новому году
09:03
Новый поворот в скандале с кражей у Джигарханяна
08:47
Попытка упорного "пловца" нырнуть в болото окончилась крахом (видео)
08:46
Москва придумала способ уничтожения Вашингтона
08:41
Россиянам пообещали аномальные грозы и тепло
08:37
Собчак вдохновляет дизайнеров
08:26
Трамп освободил Путина от надоедливого Порошенко
08:06
Венчальное платье Пугачевой обозвали занавеской
08:04
Актер Дэвид Кэссиди умер после продолжительной болезни
22:07
Известный журналист устроил показательную порку Ксении Собчак
22:00
Жена родит Малахову второго ребенка
21:30
Напавшую на священника с мечом возмутило богохульство
21:04
Народ в шоке от наплевательства на последнюю волю Задорнова
21:00
Ведущая "Дома-2" поставила завистливого Солнцева на место
20:39
София Ротару выглядит моложе своей дочери
20:29
Сторонник теории плоской Земли готовится раскрыть мировой заговор
20:26
В Ницце задержали миллиардера Сулеймана Керимова
20:16
Стали известны предсмертные слова Марьянова
19:59
Бузовой грозит огромный штраф за скандальную измену
19:52
Госдума дает дорогу молодым
19:41
Безумные регионы: домашняя нарколаборатория в Ижевске
19:24
Пассажиры пожаловались на коллапс в метро Москвы
19:21
В Германии заявили об отставке Меркель
19:08
В Сеть "слили" видео с НЛО-чистильщиком
19:00
Как Майдан уничтожил Украину
18:48
Тренер по сексу выложил в Сеть развратные снимки Волочковой
18:41
Пожалевший солдат вермахта школьник оправдался за скандал
18:13
В Госдуме выбрали лучшие молодежные инициативы
18:03
Онкобольной Гайдулян потерял жену
17:25
Кадыров успешно борется с онкологией
17:01
Путин пошутил о пиве на переговорах с Земаном
16:54
Суд отклонил иск олигарха к Первому каналу
16:42
Ведущий Юрий Николаев рассказал о разводе
16:38
Вера Брежнева восхитила экстремальным декольте
16:27
Пенсионерка пригрозила взорвать дом в Зеленограде
16:23
Госдума почти разгребла законодательные завалы
16:21
Россиянам посоветовали меньше праздновать и больше работать
16:21
Пять необычных кинотеатров Москвы
16:16
Британцы выместили свою обиду на России
16:06
Гордон открестилась от обвинений Берковой
16:03
Как спасти ребенка от смерти
15:59
Умер знаменитый детский писатель
15:52
В Подмосковье сотруднику кондитерской компании выстрелили в пах
15:50
Васильева сделала неожиданное заявление об отношениях с Гаркалиным
15:48
"Возможен второй Чернобыль": ученый о мощном выбросе радиации на Урале
15:39
В Коми сотрудник пивоварни умер на рабочем месте
15:33
Заканчивается прием заявок на соискание второй Ежегодной Премии в области образования
15:26
Стала известна причина мучительной смерти рэпера Лила Пипа
15:26
В порту Мурманска загорелся корабль
15:24
"Росатом" опроверг причастность к выбросу рутения-106
15:18
Священник: Пугачеву и Галкина мог незаконно обвенчать самозванец
15:14
Названа дата пресс-конференции Путина
15:09
В Москве о лицо ребенка затушили сигарету
15:07
Звезда "Дикого ангела" сморщилась к 40 годам
14:56
Юных гимнасток заставили мыть туалет
14:56
Почему электромобили непопулярны в России
14:51
Центр Луганска перекрыли "зеленые человечки"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россияне хотят отказаться от Первого канала из-за Бузовой
Оплеванная Волочкова о сексе за деньги с восемью мужиками
Ольга Бузова получила работу на Первом канале
Бузовой грозит огромный штраф за скандальную измену
Киркоров дал свое имя ребенку Малахова
Джигарханян сильно изменился
Шоу-бизнес

Хворостовского лечили прибором за 182 миллиона

Дмитрий Хворостовский с женой. Фото: GLOBAL LOOK press
Певец находился в самом дорогом онкоцентре Лондона. Но медики оказались, увы, бессильны.
прочитано 9643 раза

Дмитрий Хворостовский, страдавший от онкологии мозга, принципиально отказался от лечения в России и от сбора средств, как это было с певицей Жанной Фриске. Все медицинские манипуляции артист доверил специалистам одной из лучших (и самых дорогих) клиник Лондона Royal Marsden.

ПО ТЕМЕ

С Хворостовским в момент смерти была другая женщина

Хворостовский завещал разделить себя на части

Хворостовский онемел перед смертью

Это один из первых в мире центров по лечению рака. Он был основан еще в 1851 году доктором Уильямом Марсденом, который задался целью собрать и обобщить всю имеющуюся информацию о раке. В Royal Marsden берутся за лечение любых онкологических заболеваний. И каждый год сюда обращаются более 40 тысяч пациентов из Великобритании и других стран мира. 

Royal Marsden имеет специальную королевскую награду за разработки в области противораковых препаратов. А многие работающие здесь врачи награждены орденами Британский империи за успешную работу с больными и исследования в области онкологии. Центр предлагает своим пациентам самые современные биотехнологии, включая революционный эпигенетический подход.

Имеющийся только здесь линейный ускоритель Elekta Versa HD стоимостью 2,3 миллиона фунтов стерлингов (182 миллиона рублей) воздействует на раковые клетки потоком высокоэнергетических протонов. Опухоль локализуется на основе высококачественного изображения, а курс терапии вместо нескольких недель длится всего несколько дней. Этот прибор применяли, как говорят, и при лечении опухоли мозга Хворостовского.

По плану специалистов этой клиники, лечение русского артиста состояло из трех этапов: амбулаторное, медикаментозное и курс радиологии, который занимал два-три часа в день. Правда, состояние певца заметно не улучшалось. Его отец Александр Хворостовский жаловался журналистам: "У него равновесие нарушено. Идти прямо не может, бросает из стороны в сторону. И речь немного нарушена. Я пожелал ему не кукситься. Это единственное, что мы можем. Микстура душевной поддержки. Но тут уж высшие медицинские силы включены. От них все зависит".

Помощь "высших медицинских сил" обходилась семье в копеечку. Как  уверяют пациенты, курс химио­терапии и лучевой терапии, включая диагностику и консультации врача, стоит в этом центре около 100 тысяч фунтов (примерно восемь миллионов рублей). 

Автор: Иван Губкин22 ноября 2017, 13:13

комментарии

Политика

У Порошенко случился приступ из-за "российских танков" в Луганске
Трамп освободил Путина от надоедливого Порошенко
В Германии заявили об отставке Меркель
Путин пошутил о пиве на переговорах с Земаном

Шоу-бизнес

Крутой о Хворостовском: Не было никакой надежды
Измены жены и алкоголь могли спровоцировать рак у Хворостовского
Поплавская собирает деньги для смертельно больной певицы Власовой
Максакова в короткой юбке прокатилась на эскалаторе

Проишествия

В Ницце задержали миллиардера Сулеймана Керимова
Центр Луганска перекрыли "зеленые человечки"
Учительница попала за решетку из-за орального секса со школьниками
Превышение радиации в 1000 раз назвали неопасным для россиян

Lifestyle

Лучшие выступления Хворостовского
Шесть книг по сериалам и кино
Киркоров отказался вступать в "Команду Путина"
Певица Руслана возмущена "культом вышиванки" на Украине
Шоу-бизнес

Бузовой грозит огромный штраф за скандальную измену

Звезде "Дома-2" не простят бегство на Первый канал
Шоу-бизнес

Новый поворот в скандале с кражей у Джигарханяна

Нашли подозреваемого в финансовых махинациях в театре
Шоу-бизнес

Подробности смерти Дмитрия Хворостовского

Певец скончался после продолжительной болезни
Шоу-бизнес

Хворостовский онемел перед смертью

Игорь Крутой рассказал о последних днях артиста

Гороскоп

Мучительная смерть: Хворостовский боролся до конца
Жена родит Малахову второго ребенка
Гороскоп с 20 по 26 ноября
Совет на выходные

Фоторепортажи

Каким запомнился Дмитрий Хворостовский
Пышногрудая певица заработала 105 миллионов долларов за год
История любви королевы Елизаветы II
Сексуальные модели Victroria's Secret оголились на подиуме

Спорт

"Ксюша-огонь": российская спортсменка начудила в интервью (видео)
Кабаева подколола убитых горем итальянцев
У сына парализованной российской чемпионки нашли страшный недуг
Боксер отправил в нокаут соперника с первого удара (видео)

Регионы

Родители отдали отказавшегося быть сектантом подростка в детдом
Известная певица получила страшную травму в пьяном ДТП
Врачи переступали через истекающего кровью пациента
Именитого спортсмена нашли мертвым в Якутске
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru