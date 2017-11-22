Крутой о Хворостовском: Не было никакой надежды

Игорь Крутой дал откровенное интервью о Дмитрии Хворостовском. Продюсер заявил, что изначально певцу не давали ни шанса на выздоровление.

Российский продюсер Игорь Крутой был близким другом Дмитрия Хворостовского. Он один из немногих, кто знал все подробности борьбы артиста с онкологическим заболеванием. "На самом деле американские врачи давали ему 18 месяцев, полтора года, когда стал известен диагноз. Сказали это категорично. Но у него был мощнейший организм, он практически на год пережил отведенное врачами время. Год сумел украсть у смерти за счет своей спортивности, своей веры", – отметил Крутой.

По словам продюсера, произошедшее с Хворостовским "тяжело и это несправедливо". "Несправедливо прежде всего потому, что он молодой красивый человек огромного таланта", – подчеркнул продюсер.

Крутой признался, что изначально был очевиден печальный конец для оперного баритона. "На самом деле не было никакой надежды. Он, конечно, жил надеждой, но все-таки понимал, что происходит", – цитирует Игоря Крутого "Московский комсомолец".

В 2016 году Дмитрия Хворостовский посетил творческий вечер Игоря Крутого на конкурсе "Новая волна". "Я его упросил в принципе приехать, он сказал, что очень благодарен за то, что я заставил его это сделать – таким, говорит, я запомнюсь. Да, мы готовились, все было непросто. Ему было тяжело – и морально, потому что он понимал, что происходит с ним, и физически, конечно. Был невероятно эмоциональный момент, когда он вышел к залу. Как его встречали – он долго не мог начать петь из-за этой овации", – рассказал продюсер.

Напомним, Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября в Лондоне в окружении близких. На протяжении последних месяцев артист тщетно боролся с опухолью мозга.