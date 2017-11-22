Крутой о Хворостовском: Не было никакой надежды
Российский продюсер Игорь Крутой был близким другом Дмитрия Хворостовского. Он один из немногих, кто знал все подробности борьбы артиста с онкологическим заболеванием. "На самом деле американские врачи давали ему 18 месяцев, полтора года, когда стал известен диагноз. Сказали это категорично. Но у него был мощнейший организм, он практически на год пережил отведенное врачами время. Год сумел украсть у смерти за счет своей спортивности, своей веры", – отметил Крутой.
По словам продюсера, произошедшее с Хворостовским "тяжело и это несправедливо". "Несправедливо прежде всего потому, что он молодой красивый человек огромного таланта", – подчеркнул продюсер.
Крутой признался, что изначально был очевиден печальный конец для оперного баритона. "На самом деле не было никакой надежды. Он, конечно, жил надеждой, но все-таки понимал, что происходит", – цитирует Игоря Крутого "Московский комсомолец".
В 2016 году Дмитрия Хворостовский посетил творческий вечер Игоря Крутого на конкурсе "Новая волна". "Я его упросил в принципе приехать, он сказал, что очень благодарен за то, что я заставил его это сделать – таким, говорит, я запомнюсь. Да, мы готовились, все было непросто. Ему было тяжело – и морально, потому что он понимал, что происходит с ним, и физически, конечно. Был невероятно эмоциональный момент, когда он вышел к залу. Как его встречали – он долго не мог начать петь из-за этой овации", – рассказал продюсер.
Напомним, Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября в Лондоне в окружении близких. На протяжении последних месяцев артист тщетно боролся с опухолью мозга.
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