Володин соболезнует в связи со смертью Хворостовского
Председатель нижней палаты парламента отметил, что Дмитрий
Хворостовский внес большой вклад в оперное искусство и блестяще себя
реализовал. Вячеслав Володин назвал ушедшего исполнителя талантливым и любимым
артистом.
"Дмитрий Александрович многое еще мог, – цитирует Вячеслава Володина официальный сайт Госдумы. – Но болезнь, с которой он до конца своей жизни боролся, не дала ему такой возможности".
От лица всех депутатов нижней палаты парламента ее спикер выразил искренние соболезнования родным и близким оперного певца, его друзьям, коллегам и поклонникам. "Светлая память о Дмитрии Хворостовском навсегда останется в наших сердцах", – добавил Володин.
Ранее сегодня стало известно, что знаменитый на весь мир баритон скончался в Лондоне на 56-м году жизни. В конце прошлого года из-за осложнений, вызванных онкологическим заболеванием, он перестал выступать на оперной сцене, но продолжил концертную деятельность.
В Лондоне скончался Дмитрий Хворостовский. pic.twitter.com/nBwYALsoFI— Вести.Ru (@vesti_news) 22 ноября 2017 г.
В последний раз он появился на публике в июне этого года на австрийском фестивале, отмечает ТАСС. В сентябре за особый вклад в развитие культуры Дмитрий Хворостовский был представлен к ордену "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
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