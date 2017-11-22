Володин соболезнует в связи со смертью Хворостовского

В связи со смертью оперного исполнителя Дмитрия Хворостовского, который умер от тяжелой болезни в возрасте 55 лет, свои соболезнования родственникам и знакомым певца выразили известные культурные деятели, представители общественности и власти. От имени нижней палаты парламента соболезнования в связи с кончиной певца выразил выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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