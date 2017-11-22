Измены жены и алкоголь могли спровоцировать рак у Хворостовского

Проблемы с памятью у артиста стали замечать давно. Очевидно, ему нельзя было волноваться.

Дмитрий Хворостовский в браке с полуфранцуженкой-полуитальянкой Флоранс Илли прожил полтора десятка лет. Певец не раз говорил, что именно она спасла его от алкоголизма, депрессии и неминуемого краха карьеры.

Дело в том, что Хворостовский очень тяжело переживал развод с первой женой – артисткой кордебалета Светланой Ивановой. С ней Дмитрий познакомился в 1986 году в Красноярском государственном театре оперы и балета и, несмотря на предостережения окружающих, женился на ней в 1991-м, удочерив ее дочь Машу от предыдущего брака. В 1994 году супруги поселились в Лондоне, где у них родились близнецы Данила и Александра.

Но создать тихий семейный очаг в Великобритании они не смогли. Постоянные ссоры, измена жены, драка, после которой только вмешательство первых лиц государства уберегло певца от заведения уголовного дела… Из-за постоянных скандалов с супругой у Хворостовского открылась язва, он стал злоупотреблять алкоголем и топить в нем свое горе. Певец не раз говорил, что угроза петь не на оперной сцене, а разве что за заставленным бутылками столом была реальной.

На сцену артист выходил все реже – у него появились серьезные провалы в памяти. Возможно, это был первый звоночек о том, что с мозгом не все в порядке. Измены жены и алкоголь вполне могли спровоцировать рак у Хворостовского. И 24 июня 2015 года на официальном сайте Хворостовского появилось объявление об отмене выступлений певца в связи с выявленной у него опухоли.

А Светлана методично добивала Дмитрия. Их развод был оформлен в 2001 году, но в 2008-м сумма алиментов и ежегодных выплат Хворостовского бывшей жене была увеличена решением лондонского суда. Она тянула из него все больше и больше, заставляя волноваться и нервничать.

Светлана Хворостовская скоропостижно скончалась в Лондоне 31 декабря 2015 года. Дмитрий пережил ее почти на два года.