Первый канал поймали на лжи о Бузовой

Звезду "Дома-2" готовили к трансферу к конкурентам в обстановке строгой секретности. Хотя слухи о программе ходили еще в сентябре.

Сотрудники Первого канала подтвердили Dni.Ru, что с 27 ноября Ольга Бузова станет одной из ведущих дневного ток-шоу "Бабий бунт". "Программа будет выходить в прямом эфире, а звезды за столом будут обсуждать новости и громкие скандалы шоу-бизнеса. Если в "Прожекторперисхилтон" был мужской взгляд, то теперь мы покажем женскую точку зрения", – сообщили на канале.

Интересная деталь. Слухи о том, что Бузова идет работать на "первую кнопку", возникли еще в начале осени. Ольга тогда появилась в майке с логотипом Первого на ступенях телецентра "Останкино". Но тогда на телеканале открестились от сотрудничества с ведущей "Дома-2". "У нас не будет проекта с Бузовой, да и не было. Это все продакшен-компании, которые снимают пилоты, а потом предлагают все подряд. А тут, как я понимаю, даже еще снято ничего не было", – уверял тогда Dni.Ru источник на Первом.

Он особо подчеркивал, что шоу, ориентированное на женскую аудиторию, с которым Бузову "переселили" на "первую кнопку", в эфир никогда не выйдет. Мол, такое решение было принято давно, а пилотный выпуск будет предложен на рассмотрение другим телеканалам. Оказалось, что все это – чудовищная ложь, а проект готовится к эфиру.

Тогда же, в сентябре, кстати, распространились слухи, что Ольгу Бузову протащил на Первый ее земляк, шоумен Дмитрий Нагиев. А ведущими передачи наряду с Бузовой станут актриса Татьяна Васильева и бывшая жена Андрея Аршавина Юлия Барановская. Но главный канал страны все почему-то упорно отрицал.

Теперь же отпираться бессмысленно. Все домыслы стали правдой. Разве что ведущих у шоу будет не трое, а пятеро – кастинг прошли Софико Шеварднадзе и радиоведущая Елена Абитаева.