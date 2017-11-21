Россияне хотят отказаться от Первого канала из-за Бузовой

Россияне бурно отреагировали на информацию о том, что певица, лицо скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова стала ведущей Первого канала. Некоторые зрители выразили мнение, что после такого назначения вообще стоит отказаться от просмотра "первой кнопки".

Певица и телеведущая Ольга Бузова получила новую работу. Звезду "Дома-2" пригласил Первый канал. Ольга стала ведущей ежедневного информационного ток-шоу "Бабий бунт". Вместе с ней в телепроекте участвуют Юлия Барановская, Софико Шеварднадзе, актриса Татьяна Васильева и радиоведущая Елена Абитаева.

Ведущие обсуждают самые актуальные новости, значимые политические события в стране и мире, а также затрагивают громкие скандалы в шоу-бизнесе. По задумке авторов программы, это женский взгляд на все, что происходит в мире. Как подметили некоторые комментаторы в Сети, Бузова и компания замахнулись на успех шоу "Прожекторперисхилтон", в котором, по сути, тем же самым занимались Иван Ургант, Сергей Светлаков, Александр Цекало и Гарик Мартиросян.

Едва информация о новой работе Ольги Бузовой на Первом канале просочилась в СМИ и интернет, пользователи Сети высказали свое мнение относительно кадровой политики телеканала. Общественность критически отнеслась к назначению Бузовой, а некоторые россияне вовсе заявили о том, что не будут смотреть "первую кнопку".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Ноя 17 2017 в 3:30 PST

"Эрнст одумайся...Такое чувство, что молодеж нашу специально разлагают, не получилось на ТНТ, послали на 1-ый. Еще бы нормальное мнение складывали о России... Люди талантливые, знаменитые годами пробивались к славе, а у Оли ночь за год...", "Значит людям надоело спокойно работать. Перестанут и это смотреть, если кто-то смотрел", "Что это? Канал совсем деградировал", "На Первом можна ставить точку .... ДА!", "Вообще теперь первый канал не включу, и так уже там нечего смотреть, сейчас вообще отвернуло.. Куда смотрит правительство? Первый канал Считается федеральным, а показывают шлак и ш*** (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – высказались возмущенные пользователи интернета.