Бородина выдавливает Борисова из "Пусть говорят"

Ксения Бородина может заменить ведущего программы "Пусть говорят" Дмитрия Борисова. По крайней мере, этого желают поклонники звезды "Дома-2". Тысячи пользователей Сети просят Первый канал обратить внимание на Бородину.

Муж телезвезды Курбан Омаров уже несколько недель ищет для Бородиной новую работу. Дошло до того, что мужчина запустил в Сети флешмоб #ПустьГоворитКсюха.



"Те кто смотрел вчера прямой эфир видели как родился хештег#ПустьГоворитКсюха. Я произнес его в шутку после которой выяснилось, что кроме меня еще сотни тысяч наших подписчиков хотели бы увидеть Ксюшу в роли ведущей "Пусть Говорят" на @1tv (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пояснил Омаров.

Предложение супруга Ксении поддержали сотни тысяч россиян. "Ксюша замечательная ведущая👍👍👍 ,хотелось бы ее видеть на другом канале", "Ксения была бы отличной ведущей Пусть Говорят. Я ЗА", "Очень было бы клева!! Я ее прям там вижу", – заявили поклонники Бородиной.

Теперь слово за Первым каналом, возможно, Дмитрию Борисову действительно придется потесниться. "Я не знаю удастся ли первому каналу уговорить Ксюшу, но повеселились мы вчера от души. Я просто на секунду представил, что будет если Ксю официально попросит подписчиков о чем то. Произойдет цифровая демократия", – добавил Омаров.

Это не первая попытка Курбана пристроить Ксюшу на новую работу. Ранее Омаров выставил в свой Instagram фото звездной супруги. Пост он снабдил комментарием: "Какая передача и на каком канале стала бы интересней с появлением Ксюши как ведущей?"

Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine) Ноя 20 2017 в 9:24 PST

После этого многие поклонники звезды "Дома-2" решили, что девушка уходит с телестройки не по своей воле. Якобы ее прогоняют с проекта. Другие сразу начали закидывать публикацию Курбана вариантами, куда может податься Бородина: "Мужское и женское", "Давай поженимся" и "Ревиззоро".