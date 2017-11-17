Дочь Ксении Бородиной поразила красотой

Известная ведущая Ксения Бородина опубликовала фотографию свою младшей дочери в Instagram. Подписчиков восхитила красота девочки.

На снимке особое внимание приковывают глаза девочки. Малышка стоит дома в пижаме, держа в руках свою плюшевую игрушку. Она смотрит мимо камеры ярко голубыми глазами. Их необычный цвет и яркость поразили подписчиков звезды "Дома-2". "Глазки как из фильма "Гостья" 😍 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Прим. редакции)", "Вот бы глазки не поменялись... сумасшедший цвет😍", "Глаза потрясающие😍", "какая красивая 😍😍😍", "Голубоглазая просто слов нет, красотка😍😍😍", "хорошенькая какая", "Глаза как небо!", – писали пользователи.

Отметим, Ксения Бородина очень часто выставляет в свой аккаунт фотографии младшей дочери Теи. Каждая подобная публикация набирает множество лайков, а комментарии состоят из одних только комплиментов. Многие пользователи отмечают, что своей красотой малышка обязана не только маме, но и отцу – дагестанскому бизнесмену Курбану Омарову, за которого Бородина вышла замуж в 2015 году: "Как малышка похожа на папу! Просто очень похожа", "Как она на папу похожа! Как капля воды!!! Прямо папин шедевр!!!".

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Ноя 16 2017 в 7:11 PST

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Ноя 17 2017 в 3:10 PST