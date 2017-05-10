Вика Цыганова плакала и молилась из-за семейного кризиса

Вика Цыганова дала откровенное интервью. Певица рассказала, как переживала семейный кризис, и как пристыдила себя перед мужем.

Вика Цыганова на протяжении почти трех десятилетий счастливо замужем за Вадимом Цыгановым, который является также автором ее хитов. По словам певицы, чтобы брак был гармоничным, очень важно то, что было заложено в детстве. "Мои родители друг друга очень любили, и бабушка с дедушкой тоже – у меня перед глазами был пример. И когда я увидела своего мужа, то сразу поняла – это мой человек. Не пришлось долго искать и ошибаться – чувства мне подсказали", – сообщила Цыганова.

Впрочем, не всегда семейная жизнь складывалась гладко. "15 лет назад мы с Вадимом переживали кризис в отношениях. Я плакала, молилась, ездила к Матронушке, и тогда ко мне пришло понимание. Я сказала себе: "Вика, ты выросла в любви, а у твоего мужа все время были конфликты с родителями. Он надломился, а ты не можешь просто научиться уступать. Как же тебе не стыдно? Раз дали много любви – поделись". Так устроена наша жизнь, и нужно к этому прийти, поэтому я призываю пары вместе ходить в храм, тогда брак действительно будет скреплен на небесах", – цитирует певицу Woman.ru.

По признанию артистки, для нее в жизни в приоритете всегда была "духовная составляющая". "Какие-то бытовые вопросы мне чужды. Подруги или сестра могут мне сказать: "Вика, ты такая глупая, не ту кастрюлю купила". Я не обижаюсь на них – каждому свое", – отметила Цыганова.

Певица раскрыла секрет, как им с мужем удается сохранять интерес друг к другу даже спустя 20 лет после заключения брака. "Нам с мужем интересно друг с другом, потому что в наших отношениях всегда присутствует элемент игры. Мне хочется, чтобы он видел меня красивой, смотрел с восхищением, поэтому я часто наряжаюсь и делаю макияж. Причем это ценит не только твой партнер, но и окружающие, а значит, и ты чувствуешь себя увереннее", – отметила певица.

Вика заключила, что, когда люди долго живут вместе, они становятся единым целым. Артистка призналась: "Муж для меня и творческий партнер, и брат, и отец, и ребенок. Я знаю, что ему нравится, а что нет, чем его можно задеть, разозлить или порадовать. На мой взгляд, самое важное в отношениях то, чтобы во главе угла всегда стояли любовь и доверие".