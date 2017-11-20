Сын Караченцова: Благодарим бога за автоаварию
Андрей Николаевич, громкое имя отца по жизни помогало или мешало Вам?
Я всегда гордился и наслаждался тем, что у меня такой отец. Но никогда это обстоятельство не педалировал, не подчеркивал. Я ведь даже актером не стал, зная, что люди непременно станут сравнивать.
Ваша бабушка была балетмейстером, отец и мама – актерами. А Вас как занесло в адвокатуру?
У меня не оказалось гибкости и пластичности, как у папы. Он ведь был создан для сцены. А я еще в старших классах школы понял, что во мне сильна тяга к справедливости, что мне интересно изучать законы и толковать их. К тому же юристы и адвокаты нужны во всех отраслях.
Чем сегодня занимается Ваш знаменитый отец?
12 лет назад, как вы знаете, папа попал в тяжелую автоаварию. Тогда здоровье его пошатнулось – отец сегодня не может заниматься активной творческой деятельностью. Но мы создали Фонд Николая Караченцова. И 6 декабря в театре "Модерн" состоится презентация новых его функций. Мы представим спектакль по пьесе питерского драматурга Валентина Красногорова "Легкое знакомство". Создавая этот фонд, мне хотелось сохранить память об имени отца, о его заслугах. Поддержать отца и его фонд придут Ольга Кабо, Вениамин Смехов, Максим Дунаевский, Дмитрий Харатьян и другие актеры, режиссеры.
Пресса писала, что у Караченцова нашли опухоль в легком. Как семья справляется с очередной напастью?
В феврале этого года отец попал во вторую аварию. Он отделался ссадинами, ничего серьезно не повредил. Но я, скажу вам честно, благодарю бога за ту аварию, потому что в больнице, куда доставили отца, врачи выявили у него онкологию. Не будь той аварии, опухоль бы росла, а мы ничего не знали о ней. Теперь же все силы брошены на борьбу с заболеванием. Уже нашли необходимые лекарства, выбрали методику. Знаете, после той, первой, аварии медики давали отцу три-четыре года. А он жив, слава богу, и по сей день.
Как он себя чувствует?
Он со всеми общается, всех помнит, улыбается, радуется каждому дню. Конечно, в этом огромная заслуга мамы – она отдала всю себя отцу, посвятила больному человеку. Поддерживает папу и огромная любовь зрителей. Отец по-прежнему интересуется всем происходящим вокруг, ходит с мамой на премьеры, ездит за границу. Он даже открыл в Красноармейске собственную школу искусств. К сожалению, соратник папы по проекту каскадер Николай Астапов попал в серьезную аварию, и сегодня школа искусств не функционирует, но мы надеемся, что сможем ее реанимировать.
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