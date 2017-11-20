Сын Караченцова: Благодарим бога за автоаварию

В столичном театре "Модерн" 6 декабря состоится премьера романтической комедии "Легкое знакомство", которую представляет Фонд Николая Караченцова. Накануне выхода спектакля сын актера дал интервью Dni.Ru.

Андрей Николаевич, громкое имя отца по жизни помогало или мешало Вам?

Я всегда гордился и наслаждался тем, что у меня такой отец. Но никогда это обстоятельство не педалировал, не подчеркивал. Я ведь даже актером не стал, зная, что люди непременно станут сравнивать.

Ваша бабушка была балетмейстером, отец и мама – актерами. А Вас как занесло в адвокатуру?

У меня не оказалось гибкости и пластичности, как у папы. Он ведь был создан для сцены. А я еще в старших классах школы понял, что во мне сильна тяга к справедливости, что мне интересно изучать законы и толковать их. К тому же юристы и адвокаты нужны во всех отраслях.

Чем сегодня занимается Ваш знаменитый отец?

12 лет назад, как вы знаете, папа попал в тяжелую автоаварию. Тогда здоровье его пошатнулось – отец сегодня не может заниматься активной творческой деятельностью. Но мы создали Фонд Николая Караченцова. И 6 декабря в театре "Модерн" состоится презентация новых его функций. Мы представим спектакль по пьесе питерского драматурга Валентина Красногорова "Легкое знакомство". Создавая этот фонд, мне хотелось сохранить память об имени отца, о его заслугах. Поддержать отца и его фонд придут Ольга Кабо, Вениамин Смехов, Максим Дунаевский, Дмитрий Харатьян и другие актеры, режиссеры.

Пресса писала, что у Караченцова нашли опухоль в легком. Как семья справляется с очередной напастью?

В феврале этого года отец попал во вторую аварию. Он отделался ссадинами, ничего серьезно не повредил. Но я, скажу вам честно, благодарю бога за ту аварию, потому что в больнице, куда доставили отца, врачи выявили у него онкологию. Не будь той аварии, опухоль бы росла, а мы ничего не знали о ней. Теперь же все силы брошены на борьбу с заболеванием. Уже нашли необходимые лекарства, выбрали методику. Знаете, после той, первой, аварии медики давали отцу три-четыре года. А он жив, слава богу, и по сей день.

Как он себя чувствует?

Он со всеми общается, всех помнит, улыбается, радуется каждому дню. Конечно, в этом огромная заслуга мамы – она отдала всю себя отцу, посвятила больному человеку. Поддерживает папу и огромная любовь зрителей. Отец по-прежнему интересуется всем происходящим вокруг, ходит с мамой на премьеры, ездит за границу. Он даже открыл в Красноармейске собственную школу искусств. К сожалению, соратник папы по проекту каскадер Николай Астапов попал в серьезную аварию, и сегодня школа искусств не функционирует, но мы надеемся, что сможем ее реанимировать.