Для Караченцова срочно ищут лекарство
Николай Караченцов готовится отметить день рождения – 27 октября любимому артисту исполнится 73 года. Корреспондент Dni.Ru связался с супругой актера, чтобы узнать о его настроении и самочувствии. "Вчера был консилиум, врачи решали, какое лекарство будет наиболее эффективно для продления жизни Николая Петровича, его срочно нужно найти, – рассказала Поргина. – Он сам настроен очень оптимистично, улыбается и твердит: "Я буду жить! Я обязательно буду жить!"
Вместе с тем в интервью ТАСС сын актера Андрей заметил: "Не все так запущено, не все так плохо, можно бороться, и мы будем бороться. Мы надеемся на благоприятный исход лечения, мы надеемся и стремимся к этому. А пока собираем информацию, анализируем, где лучше это делать. Но никуда за границу не поедем, мы доверяем нашей медицине и будем лечиться в России", – добавил он. Напомним, что в сентябре 2017 года у актера диагностировали неоперабельную раковую опухоль в левом легком.
"Никакой депрессии или уныния у мужа нет – он бодр, весел, – продолжает супруга артиста. – Завтра, например, мы идем на спектакль в московский Новый драматический театр, а послезавтра собираемся компанией в ресторане Дома актера – будем праздновать день рождения Николая Петровича".
Среди друзей, которые поздравят артиста, будет и композитор Елена Суржикова – она написала для Караченцова много замечательных песен. "Людмилу Поргину часто укоряют в прессе, что, мол, она таскает везде больного мужа, – сказала Суржикова. – Это несправедливые упреки. Она просто делает его жизнь ярче, интереснее. Возит Караченцова в цирк, в театр, в Китай, Германию, Израиль, чтобы он не чувствовал себя затворником. К Николаю Караченцову всюду подходят люди, берут автографы, фотографируются с ним – его такое внимание всегда трогает до слез. Он постоянно плачет от осознания, что его не забывают, помнят и любят. Он, хотя и не говорит, но все понимает, всех узнает, радуется, когда видит внимание к себе".
Стоит заметить, что помимо подготовки к дню рождения и лечения, в семье Караченцова есть сегодня и другие заботы. Например, только что состоялось судебное заседание по делу об автоаварии, случившейся 27 февраля 2017 года в поселке Загорянский Щелковского района Подмосковья. Тогда машина, которой управляла Поргина, столкнулась с "Газелью". Удар был такой силы, что автомобиль с артистом и его женой перевернулся. Теперь владельцы "Газели" требуют компенсации за повреждения машины. Но, как говорят юристы, шансов мало, потому что правила дорожного движения нарушили, по всей вероятности, именно они.
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