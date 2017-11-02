Божену Рынскую резко заткнули

Божена Рынска перестала выходить на связь со своими многочисленными подписчиками в социальной сети Facebook. Оказалось, ее аккаунт внезапно заблокировали.

Божена Рынска объявила о блокировке своей странички в Facebook посредством своего другого аккаунта в популярной социальной сети Instagram. Журналистка опубликовала фотографию собаки породы алабай и сделала заявление, почему не выходила на связь со своими подписчиками.

"Друзья! Аккаунт фейсбука Божена Рынска был заблокирован за годовалый пост в поддержку алабаев. Опубликованные счета команды @alabaihelp были расценены, как личные данные", – объяснила Божена. Далее журналистка в свойственной ей манере эмоционально прокомментировала случившееся.

"Это я год назад почти делала аукцион елочных игрушек. Сетевые глисты, которые это сделали, пусть сдохнут от тяжелой и мучительной. К сожалению, парализован мессенджер. Никому не могу ответить. Пишите на аккаунт мужа. Ваша Божена", – обратилась к подписчикам возмущенная журналистка.

Интересно, что тем временем в Facebook набираются голоса в поддержку Рынской. Постарались ободрить расстроенную Божену и ее поклонники в Instagram. "Божена! Ждем возвращения на fb – без Вас лента какая-то серая и тусклая :)))) Добавьте красок!", "Мы с Вами!", "Дурдом конечно(😡😡", "Боженочка, добрый день Вам !!!! Я с каждым днем уважаю Вас всё больше и больше !", – написали пользователи Сети.

Ранее Божена Рынска объяснила, почему так живо и экспрессивно реагирует на разные события, оставляя на своей странице в социальной сети Facebook злобные комментарии. "Ярость – единственная нормальная реакция на подлость", – заявила журналистка.