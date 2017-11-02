Полиция окружила театр Джигарханяна после дерзкого нападения

Сотрудники рассказали об ужасных событиях. Обстановка в учреждении накаляется.

Утром 2 ноября на свои рабочие места в Театре под руководством Армена Джигарханяна на Ломоносовском проспекте Москвы не смогли попасть исполняющая обязанности генерального директора Елена Гильванова и помощник директора Мария Семенцова. Как сообщили Dni.Ru сотрудники, замки в дверях кабинетов руководства за ночь оказались поменянными.

Пришлось вызвать полицию. Вскоре выяснилось, что у директора, администратора и бухгалтера похищены компьютеры, процессоры и ноутбуки. Ранее неизвестные вывезли документацию. И эти дерзкие посягательства на имущество продолжаются!

"Мы вызвали участкового для составления протокола о нападении с кражей, – рассказали в учреждении культуры. – Заметим, что посторонний человек Артур Согомонян, организовавший захват театра 26 октября, по-прежнему находится в кабинете Армена Джигарханяна. Художественный руководитель сегодня тоже ночевал в театре".

Обстановка очень напряженная. "Составлены расстрельные списки неугодных, – сообщили Dni.Ru сотрудники. – Людей выживают всеми силами. Армяне, захватившие театр, вынудили уволиться не только генерального директора Виталину Цымбалюк-Романовскую, но и финансового директора, и юриста. На больничном – 11 человек из труппы, и они боятся возвращаться, опасаясь физической расправы".

В театре не исключили, что эту кашу заварила бывшая жена худрука: "Даже когда Татьяна Власова жила в Америке, оставалась серым кардиналом в театре. Через свою ближайшую подругу Маргариту Черес – личного костюмера Армена Джигарханяна – была в курсе всех новостей".

Пресс-секретарь Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Наталия Корнеева и официальный представитель жены актера Элина Мазур 3 ноября организуют пресс-конференцию. Они сообщат о будущем коллектива и ответят на главный вопрос – бытовой ли это скандал или рейдерский захват.