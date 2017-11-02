Дочь Кончаловского сильно изменилась

Наследница Егора Кончаловского и Любови Толкалиной 16-летняя Мария буквально расцвела. Девушка обрела женственные формы и регулярно получает комплименты в свой адрес, а родители ею гордятся.

Казалось бы, лишь вчера популярная актриса Любовь Толкалина подарила возлюбленному, режиссеру Егору Кончаловскому, дочь Марию. Пара регулярно выходила в свет, причем брала с собой подросшую девочку. Общественность дружно умилялась кудряшкам темноволосой наследницы Кончаловского и Толкалиной, ее очаровательной улыбкой и нарядам, украшавшим по-детски пухлую фигуру.

Теперь все изменилось. Мария Михалкова, как сама называет себя 16-летняя дочь актрисы и режиссера на страничке в социальной сети Instagram, заметно похудела и обрела женственные формы. Девушка, судя по публикациям, которые она делает в своем аккаунте, много путешествует, увлекается искусством и просто обожает известную зарубежную актрису Одри Хепберн.

А еще Маша играет на пианино, сочиняет музыку и пытается писать песни. С ранних лет она хорошо рисует, учится в художественной школе и в прошлом году даже сделала иллюстрации к книге своей бабушки, писательницы Натальи Кончаловской "Наша древняя столица".

Публикация от Maria Mikhalkova (@welkomtomari) Окт 16 2017 в 1:27 PDT

Родители, Егор Кончаловский и Любовь Толкалина, души не чают и гордятся Марией. "Маша – художница, очень хорошая. Может, через поколение ей передался талант Кончаловского, Сурикова. Но что из этого выйдет, пока неизвестно. Мы не хотим на нее давить. Вообще, дочка большая молодец. Но ленивая. А так цены ей бы не было", – рассказал режиссер в интервью.

Публикация от Maria Mikhalkova (@welkomtomari) Июл 19 2017 в 11:54 PDT

Мария регулярно посещает музеи. За них отвечает Любовь Толкалина. "Это одна из причин, почему я часто вожу Машу по музеям, – чтобы она видела истоки, чтобы получала ориентиры, умела отличить пошлость от красоты", – объяснила актриса.