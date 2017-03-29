Машу Кончаловскую признали копией отца

Актер и режиссер поделился уникальной фотографией. Поклонники в восторге.

Актер, режиссер и сценарист Егор Кончаловский регулярно делится на своей странице в Instagram архивными снимками. На очередном он показал, каким был во время жизни на западе. "Мои эмигрантские годы в Англии! Еще не очкарик! Еще не жирный!", – подписал кадр Егор.

Он – праправнук художников Сурикова и Кончаловского, внук поэта Сергея Михалкова и литератора Натальи Кончаловской, сын кинорежиссера Андрея Кончаловского – получил прекрасное образование в Англии. Егор учился в Международной школе St. Clares в Оксфорде, закончил Кенсингтонский бизнес-колледж в Лондоне, защитил диплом магистра истории искусств в Кембриджском университете.

"Очень симпатичный парень! А годы, знаете ли Егор, нас всех не красят", "Прямо Киану Ривз", "Эмигрантские годы прошли не даром и хорошего человека должно много", "Михалковым-Кончаловским очень идет быть "очкариками", – шутят в комментариях поклонники. Обратили они внимание и на внешнюю схожесть Егора с его дочерью Марией. "Дочка на вас похожа очень!", "Маша – вылитый отец", "У дочки-ваши глаза, красивенные!", – уверены подписчики страницы Егора.

Публикация от Егор Кончаловский (@egor_konchalovskii) Мар 28 2017 в 10:23 PDT

Марии, дочери Егора Кончаловского, 16 лет. Она оканчивает школу, где некоторые учителя помнят несколько поколений Михалковых. Маша играет на пианино, сочиняет музыку и пытается писать песни. С ранних лет она хорошо рисует, учится в художественной школе и в прошлом году даже сделала иллюстрации к книге своей бабушки, писательницы Натальи Кончаловской "Наша древняя столица".

Публикация от Егор Кончаловский (@egor_konchalovskii) Мар 19 2017 в 8:15 PDT

Говорят, что дочь гораздо лучше ладит с отцом, нежели с матерью – актрисой Любовью Толкалиной. Кончаловский всегда баловал девочку подарками, давал больше свободы. Поскольку оба ее родителя много работают, Маша с детства привыкла сама занимать себя и проводить время одна.

