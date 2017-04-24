Кончаловский похвастался первыми успехами дочери Маши

Режиссер гордится тем, чего достигла его любимица. И прочит ей большое будущее.

Дочери режиссера Егора Кончаловского Марии, рожденной от актрисы Любови Толкалиной, 16 лет. Она играет на пианино, занимается сочинительством музыки, пытается писать и песни. Девушка учится в художественной школе и уже отметилась иллюстрациями к книге своей бабушки Натальи Кончаловской.

И здесь Маша явно пошла в своего прапрадеда Петра Кончаловского – знаменитого советского живописца. "Маша делает успехи в графическом искусстве. Может быть, когда-то она будет великим художником, и в старости я буду жить, продавая ее картины", – хвастался Егор журналистам.

Публикация от Егор Кончаловский (@egor_konchalovskii) Мар 19 2017 в 8:15 PDT

А на своей странице в социальной сети он опубликовал одну из картин, написанных Машей. На ней, судя по всему, изображена правившая Русью в X веке равноапостольная киевская княгиня Ольга и ее муж князь Игорь. В руках у нее храм Святой Софии, который был освящен при ее правлении. А у Игоря в руках меч и крест, что символизирует его как защитника отечества. Как известно из летописей, он отправился в поход на германцев, был захвачен ими в плен, привязан к верхушкам деревьев и разорван надвое.

Публикация от Егор Кончаловский (@egor_konchalovskii) Апр 24 2017 в 4:43 PDT

"Очень интересное решение и видение!", "Какой талантливый ребенок", "Целый клан талантов! Избранные, Господь благословил!!! И вливаются в Вашу семью таланты!" – умиляются поклонники в комментариях.