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Шоу-бизнес

Молодой любовник откровенно об отношениях с Волочковой

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Скандал грянул после того, как неизвестные злоумышленники выложили в Сеть фотографии секса 29-летнего бизнесмена Чермена Дзотова и 41-летней балерины Анастасии Волочковой. Позже мужчина сообщил, что снимки у него украли. Мол, злоумышленник похитил его телефонную карточку и обманным путем завладел аккаунтами. А на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Чермен даже опубликовал фотографии заявлений в правоохранительные органы. Между тем многие поклонники решили, что Дзотов просто пиарится на имени балерины. Так ли это, Dni.Ru выяснили у самого бизнесмена.
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Чермен, пресса называет Вас "юным любовником", "женихом", "другом" Волочковой. Вас это не обижает?

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Я никогда не страдал отсутствием внимания к себе – у меня успешный бизнес, я часто появляюсь на телеэкране. Не очень приятно, что сейчас, против своей воли, стал героем скандальной хроники. Но прозвища, которые мне дает пресса, меня не раздражают. Обижает лишь то, что меня представляют эдаким злодеем.

Давайте начистоту: Вы сами слили это интимное фото в Сеть?

Нет, такой пиар мне не нужен. И у меня есть все доказательства того, что меня взломали злоумышленники. И я хочу факты предъявить Насте, чтобы она не думала обо мне плохо.

Сколько продолжались Ваши отношения с Волочковой?

Мы познакомились два года назад и были вместе примерно год. Она очень сильная, властная, самодостаточная, требовательная. Например, настаивала, чтобы я немедленно к ней приехал. А я занятой человек, не мог все бросить. И она обижалась. А еще она не любила, если я публиковал в интернете совместные с ней фотографии. Мол, поклонники не так поймут. Из-за одного такого снимка и случился наш разлад. Мы поехали в подмосковный город, где у Насти был благотворительный концерт. Потом я опубликовал фото, где сижу вместе с Настей у рояля, и она страшно обиделась. Больше мы не виделись. Замечу, что никакой эротики на этих фотографиях никогда не было. Тогда как в аккаунте у самой Волочковой ее полно.

Для Вас отношения с ней были интрижкой, романом или Вы хотели серьезных отношений?

У меня было много прекрасных женщин, и Настя – одна из них. Но я относился к ней как к очередному любовному приключению. Хотя когда у Насти началась проблемы в жизни, пошли суды, то я предложил ей помощь своих юристов – искренне хотел помочь. Она отказалась.

Как часто у Вас был секс с Волочковой?

Она – абсолютно мой типаж. Очень страстная, темпераментная, горячая. Мне нравилась ее фигура и то, что с ней есть о чем поговорить – Настя очень умная женщина. Но про интимные подробности позвольте не говорить – это не по-мужски.

Автор: Феликс Грозданов14 ноября 2017, 18:52
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак понравилась изуродованная Волочкова

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