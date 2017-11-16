Волочкова приготовила страшную месть молодому любовнику

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова решила отомстить своему бывшему любовнику. Она готова обнародовать интимное видео молодого любовника.

Оскорбленная танцовщица отказалась верить заявлениям бизнесмена Чермена Дзотова. Мужчина настаивает, что пикантные фотографии из его личной жизни с артисткой украли хакеры. Якобы, именно они выложили компрометирующие кадры в Сеть. В эфире передачи Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым", Волочкова призналась, что хочет отомстить опозорившему ее любовнику.

"Я приготовила твоим родителям подарок на Новый год: (видео) где ты скачешь вокруг меня, причиндалом своим размахивая, и облизываешь "цветок" мой", – заявила звезда в порыве гнева. Она сказала, что Дзотов "обделался на всю страну" и "обесчестил себя", решив разрекламировать себя таким низким образом.

Напомним, Волочкова предупредила своих поклонников о съемке в передаче. На своей официальной страничке в Instagram балерина разместила фотографию из студии. Она снабдила кадр комментарием: "Сегодня снимали программу о выложенных моих личных фото в соц сетях подонком, кто не достоин того, чтобы называть его по имени. После программы должны закончится все вопросы о моих фото в стиле ню, снятых подло и исподтишка . Не я это затеяла и разместила в соц сети, но я это остановлю! И это дело моих адвокатов (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)".

Тогда балерина раскрыла возможный мотив Дзотова. Она утверждает, что брат бизнесмена сидит в тюрьме в соседней камере с бывшим водителем Волочковой, который обманом вытянул из нее деньги. "Мне стало понятно, откуда дует ветер этой низости...", – написала балерина.

Напомним, скандал грянул после того, как неизвестные выложили в Сеть фотографии секса 29-летнего бизнесмена Чермена Дзотова и 41-летней балерины Анастасии Волочковой. Позже мужчина сообщил, что снимки у него украли. Мол, злоумышленник похитил его телефонную карточку и обманным путем завладел аккаунтами. А на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Чермен даже опубликовал фотографии заявлений в правоохранительные органы.