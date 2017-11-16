Волочкова приготовила страшную месть молодому любовнику
Оскорбленная танцовщица отказалась верить заявлениям бизнесмена Чермена Дзотова. Мужчина настаивает, что пикантные фотографии из его личной жизни с артисткой украли хакеры. Якобы, именно они выложили компрометирующие кадры в Сеть. В эфире передачи Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым", Волочкова призналась, что хочет отомстить опозорившему ее любовнику.
"Я приготовила твоим родителям подарок на Новый год: (видео) где ты скачешь вокруг меня, причиндалом своим размахивая, и облизываешь "цветок" мой", – заявила звезда в порыве гнева. Она сказала, что Дзотов "обделался на всю страну" и "обесчестил себя", решив разрекламировать себя таким низким образом.
Напомним, Волочкова предупредила своих поклонников о съемке в передаче. На своей официальной страничке в Instagram балерина разместила фотографию из студии. Она снабдила кадр комментарием: "Сегодня снимали программу о выложенных моих личных фото в соц сетях подонком, кто не достоин того, чтобы называть его по имени. После программы должны закончится все вопросы о моих фото в стиле ню, снятых подло и исподтишка . Не я это затеяла и разместила в соц сети, но я это остановлю! И это дело моих адвокатов (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)".
Тогда балерина раскрыла возможный мотив Дзотова. Она утверждает, что брат бизнесмена сидит в тюрьме в соседней камере с бывшим водителем Волочковой, который обманом вытянул из нее деньги. "Мне стало понятно, откуда дует ветер этой низости...", – написала балерина.
Напомним, скандал грянул после того, как неизвестные выложили в Сеть фотографии секса 29-летнего бизнесмена Чермена Дзотова и 41-летней балерины Анастасии Волочковой. Позже мужчина сообщил, что снимки у него украли. Мол, злоумышленник похитил его телефонную карточку и обманным путем завладел аккаунтами. А на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Чермен даже опубликовал фотографии заявлений в правоохранительные органы.
Он выложил запись на своей странице в соцсети
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