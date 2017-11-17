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Униженный любовник Волочковой сделал скандальное заявление

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Чермен Дзотов сообщил о другом мужчине балерины. Якобы интимные фото были смонтированы.
прочитано 3291 раз

История с утечкой в Сеть интимных снимков 29-летнего бизнесмена Чермена Дзотова и 41-летней балерины Анастасии Волочковой обрастает новыми подробностями. Ранее мужчина сообщил, что снимки у него украли, а теперь изменил свои показания.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

"Ответственно заявляю, что на фото с Анастасией Волочковой не я, – сделал скандальное заявление Чермен. – После передачи на НТВ я изучил все папки на своем компьютере, жесткий диск, где храню весь архив фото за несколько лет. Именно этих фото из интернета я не нашел. Есть другие фотографии, в той же спальне, но этих нет. В соцсетях я не храню личные фото с тех пор, как меня взломали полгода назад".

"Это провокация, – уверен Чермен. – Осталось выяснить, кто за этим стоит. Условия идеальные. Мальчик – известный пиарщик, значит, все подумают на него. Тем более его взламывали. Так вот, мы проверили – второго взлома соцсетей не было. И на моем телефоне этих фото никогда не было".

Кто же сделал эти фото? "Тот, кому эта ситуация выгодна, кто знал про наши отношения, – заверил Дзотов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". – И кому выгодно меня унизить. Про мои отношения с Настей с моей стороны знали только родители и два брата. Осталось теперь понять, монтаж это или реальное фото с другим мужчиной?"

Волочкова не стала отрицать, что на скандальных снимках запечатлена именно она. "Если кто-то решил использовать меня как орудие своего пиара, Бог ему судья, – заявила она в интервью Dni.Ru. – Всех, кого будоражит секс Волочковой, теперь могут спать спокойно. У меня он есть точно, а у кого нет секса, тот и выставляет такие фотографии. Мерзко, конечно. Позор тому, кто это выставляет. Сильным не нужны оправдания, а слабым они не помогут. Я не хочу и не буду оправдываться за поступки подонков".

17 ноября 2017, 11:36
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