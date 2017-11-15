Малахова допросят из-за Джигарханяна

Выяснилось, что в кабинете Армена Джигарханяна неизвестные установили скрытую камеру, и полиция возбудила дело в связи с вмешательством в личную жизнь артиста. По некоторой информации, ведущего Андрея Малахова допросят в рамках этого дела, ведь именно на его передаче были показаны материалы с камеры наблюдения.

По некоторой информации, несколько дней назад было возбуждено уголовное дело по статье 137 Уголовного кодекса России "Нарушение неприкосновенности частной жизни". По оперативным данным, кто-то (дело пока возбуждено в отношении неизвестных лиц) установил в рабочем кабинете Армена Джигарханяна скрытую видеокамеру.

Затем материалы были показаны на передаче Андрея Малахова "Прямой эфир". И теперь, по данным РЕН ТВ, телеведущий будет допрошен в качестве свидетеля.

Ранее в рамках дела прошел обыск в квартирах жены актера и ее представителя, сообщает "Интерфакс". Интересно, что это случилось, едва супруга Джигарханяна вернулась из Грузии в Россию. "Люди в масках, в балаклавах, с автоматами перелезли через забор и проникли в наш охраняемый загородный поселок. Они представились сотрудниками Следственного комитета. Искали любые документы, связанные с Арменом Джигарханяном, ссылаясь на некое расследование в рамках уголовного дела", – сообщила журналистам Элина Мазур.

Кстати, недавно Виталина Цымбалюк-Романовская приняла участие в передаче Андрея Малахова. В студию женщина не приехала, зато сделала видеозапись для ток-шоу. "Я не считаю себя в чем-либо виноватой и намерена это доказать", – заявила Виталина о скандале, который разгорелся вокруг ее семейной жизни с актером.

Супруга дала мрачный прогноз относительно будущего своего мужа. "Боюсь, Армен Борисович уже не выйдет на сцену. Мне кажется, это похоже на уход человека. Мне очень жаль, но я это так вижу", – констатировала Виталина Цымбалюк-Романовская.