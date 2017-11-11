Жена Джигарханяна заговорила о публичных унижениях

Сбежавшая в Грузию Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что не может простить унизительные поступки Армена Джигарханяна. Она не ожидала такого удара от супруга.

"Мы прожили достойную жизнь, а такую публичную обиду сложно простить. Впрочем, мы до сих пор не разговаривали наедине. Согласитесь, когда человек хочет развестись, он говорит об этом сначала супруге, а не СМИ", – заявила Виталина, отметив, что дальнейшее общение зависит только от Джигарханяна.

Цимбалюк-Романовская в шоке от публичных унижений от мужа. "Я не ожидала от него подобного, но… есть такая вещь, как чувство собственного достоинства. И оно у меня есть. Я не буду изливать душу перед миллионами незнакомых людей", – цитирует жену Джигарханяна "Sputnik Грузия".

Поведение актера стало настоящим сюрпризом для женщины, которая провела с ним около 15 лет. "Я всегда любила его, не пытаясь доказать свои чувства на потребу публике. Я не пыталась рассказывать всем, что я для него делаю, потому что для меня это было естественно, он же родной мне человек", – рассказала Виталина.

Напомним, днем ранее Цымбалюк-Романовская через своих представителей Элину Мазур и Наталию Корнееву попросила президента России Владимира Путина вмешаться в дикую ситуацию, в которой оказался Армен Джигарханян.

"Просим Вас спасти великого актера Джигарханяна Армена Борисовича! Мы в этой ситуации бессильны", – написала Виталина в открытом письме.

