Бузова побила украинскую певицу

9 ноября победительнице "Евровидения" Джамале пришлось отменить концерт в Минске. На ее вступление было продано всего 100 билетов.

Концертный зал Prime Hall, который вмещает в себя 2,5 тысячи человек такими темпами было не окупить. Дело вовсе не в дороговизне билетов на шоу украинской звезды – за вход пришлось бы отдать всего 1600 рублей, что, конечно, сумма крайне подъемная. Подобная участь постигла и группу "Каста", которая должна была выступать на той же площадке. Российские рэперы не растерялись, а просто перенесли свой концерт в зал поменьше, отмечают "Аргументы и Факты".

Отметим, что выступление в минском Prime Hall в последнее время мало кому удавались. Исключением стала певица и звезда шоу "Дом-2" Ольга Бузова. Накануне запланированного шоу Джамалы, ведущая телестройки устраивала в Минске презентацию своего нового альбома "Под звуки поцелуев". К шоу Бузова со своей командой готовилась несколько месяцев, круглосуточно репетируя. Певица исполнила все свои хиты даже представила новую композицию.

Несмотря на то, что устроить солд-аут у Бузовой не вышло, местная пресса отмечает, что публики на ее выступление пришло много. Цена была такой же как на концерт Джамалы. За время шоу певица несколько раз меняла наряды: от откровенных шортиков до эпатажных костюмов с огромной шляпой-розой для песни "Хит-парад мыслей". На концерте Бузова приглашала маленьких детей на сцену, дает возможность парню попросить публично прощения у девушки и приглашает зрителей в гримерку после выступления, передает afisha.tut.by.

Напомним, певица Джамала прославилась после того, как выиграла музыкальный конкурс "Евровидение – 2016", представив на нем песню про историю крымских татар. Композиция 1944, исполненная на английском, рассказывает о страшной и тяжелой судьбе народа. Джамала пела о том, как в ее дом "приходят незнакомцы и всех убивают, говоря, что они не виновны". В припеве, который исполняется на татарском, Джамала сетует, что не "смогла провести свою молодость там, потому что вы забрали мой мир". Автор песни обвиняет кого-то в похищении душ крымских татар.