Белорусы унизили украинку Джамалу

Жители Белоруссии проигнорировали концерт победительницы "Евровидения-2016" Джамалы, который должен был пройти в Минске. На мероприятие было продано всего 100 билетов. В итоге выступление украинской певицы пришлось отменить.

"Уважаемые зрители! Концерт Джамалы, который должен был состояться 9 ноября в Минске, отменен. Возврат билетов будет осуществляться с 9 по 14 ноября по месту нахождения организатора", — сообщил один из ресурсов по продаже билетов.

Информацию об отмене выступления Джамалы подтвердили организаторы концерта. По их словам, в зал, который вмещает 2500 человек, было продано всего 100 билетов при заявленной цене 53 белорусских рубля (примерно 1600 российских рублей), передает "360".

Низкий интерес к победительнице "Евровидения" стал для организаторов концерта неожиданностью. Однако они отметили, что такое иногда случается, пишет РИА Новости.

"Джамала – не первый исполнитель, чьи концерты мы отменяем из-за того, что не продается столько билетов, чтобы возместить расходы", – пояснили в администрации концертной площадки. Там заверили, что срыв выступления никак не связан с политикой.

Напомним, украинская певица Джамала стала известной, выиграв Международный музыкальный конкурс "Евровидение". Ее победа вызвала широкий резонанс в СМИ. Российский исполнитель Сергей Лазарев по итогам совместного голосования телезрителей и жюри занял третье место. Однако если бы в расчет бралось только мнение зрителей, Россия оказалась бы лидером.