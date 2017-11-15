Отекшей Бузовой запретили плакать

Пластический хирург отметил внешность Ольги Бузовой во время ее первого сольного концерта. По мнению специалиста, эмоциональность сыграла злую шутку с артисткой – слезы выявили отеки после косметологических процедур.

Пластический хирург Гайк Бабаян, который работал с Даной Борисовой, Прохором Шаляпиным, Анастасией Стоцкой и другими знаменитостями, по просьбе журналистов прокомментировал обсуждения многочисленных фанатов Ольги Бузовой, которые обратили внимание на ее внешность во время сольных концертов, на днях прошедших в Санкт-Петербурге и Москве. Некоторые особо внимательные поклонники отметили, что Бузова якобы переборщила с уколами красоты.

"Ольга явно посетила косметолога за несколько дней до шоу. Судя по всему, для профилактики было принято решение сделать несколько инъекций вокруг глаз, подправить скулы и губы. Совсем чуть-чуть. И все было бы идеально", – отметил Бабаян.

По мнению пластического хирурга, Бузовой нужно было сдержать эмоции. "Перемены сказались бы самым лучшим образом, не реши Ольга по традиции всплакнуть во время концерта. Девушка она впечатлительная. И тут эмоциональность Бузовой сыграла с ней злую шутку. Ведь после инъекций в течение некоторого времени на лице держатся отеки, и слезы моментально выявляют это обстоятельство. А страдание искажает лицо", – цитирует специалиста сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Окт 8 2017 в 2:08 PDT

Бабаян дал совет Ольге Бузовой: впредь прибегать к косметологическим процедурам заранее – за месяц-полтора до начала ответственных мероприятий. "За это время сойдут все отеки, и можно будет рыдать сколько угодно", – объяснил Гайк Бабаян.

К слову, бывшая участница телепроекта "Дом-2" Татьяна Африкантова рассказала, как Ольге Бузовой удалось обеспечить переполненный зал на своем концерте в Москве. По словам Татьяны, бывших и нынешних участников проекта принудительно свозили на выступление певицы. А еще, как уверяет Африкантова, часть билетов раздавалась бесплатно за несколько часов до начала концерта.