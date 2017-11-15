Обманутая Градским звезда "Голоса" поет по кабакам

Участница шоу "Голос" Анна Просекина поделилась воспоминаниями о своих выступлениях в проекте. Она рассказала, чем занимается после окончания программы.

Девушка обратила на себя внимание жюри и зрителей на слепых прослушиваниях. Она исполнила песню Светланы Лободы "Революция". Когда Дима Билан и Леонид Агутин повернулись к конкурсантке, она не справилась с эмоциями, рухнула на сцену и стала стучать ногами от радости.



Это окончательно покорило жюри: Александр Градский пообещал спасти девушку, если Дмитрий Билан решит, что Анна Просекина должна будет покинуть проект. Уже на следующем этапе ему представилась возможность сдержать слово: наставник решил отказаться от девушки. Однако Градский свое обещание нарушил, и "Голос" для Просекиной закончился.

Это уже не первое поражение девушки на проекте. Она пыталась попасть на шоу еще в прошлом году, однако не была допущена даже для слепых прослушиваний. Просекина не стала падать духом и начала выступать в московских клубах и ресторанах.

"Я пела в "Шаляпине", "Театро", "Барвихе", затем с друзьями КВНщиками сколотили "What's up", сначала пели в Томске, а затем решили покорить Москву. Вот уже больше года исполняем на разных вечеринках, работаем в клубах и на корпоративах. Я совмещаю должность исполнителя и администратора коллектива", – рассказала девушка "Комсомольской правде".

Анна Просекина с теплотой вспоминает своего наставника Диму Билана: "Он из тех людей, которые всегда открыты к общению и рады тебе. Всегда обсуждал с нами все номера, советовался, подходит ли участникам та или иная композиция, не навязывал свое мнение".

Девушка не винит знаменитого артиста за то, что на этапе поединков он выбрал ее соперницу: "Шоу очень сильно меня вдохновило, сейчас мы с ребятами готовим новые проекты, у нас все получится! Участие в "Голосе" – это огромный опыт! Я получила массу незабываемых впечатлений!".