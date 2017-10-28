Градский спровоцировал гей-скандал на "Голосе"

Во время записи очередного номера на шоу "Голос" произошел гей-скандал. Артист из Нидерландов Мауриц Бриет неправильно понял смысл выступления, поставленного наставником Александром Градским.

Удивление исполнителя вызвала песня, с которой выступали участники "Голоса" Светлана Сыропятова и Дмитрий Янковский. Для их номера была выбрана тема из мультфильма "Голубой щенок".

Судя по всему, иностранец подумал, что Градский решил сделать в вступлении акцент на геях. Еще больше Бриета поразило то, что зал начал скандировать "Голубой – наш герой". Уверенный, что стал свидетелем настоящего скандала, певец из Нидерландов даже снял происходящее на телефон, чтобы после показать коллегам.

Источники SUPER рассказали, что объяснить Бриету верную трактовку песни оказалось очень сложно. Еще труднее было донести до него смысл мультфильма про голубого щенка.

Напомним, одноименная картина увидела свет в далеком 1976 году. Главным героем мультфильма является щенок голубой масти, с которым никто не хочет дружить. По сюжету ему предстоит совершить несколько настоящих подвигов, чтобы в нем признали героя и победителя.

Как писали Dni.Ru, недавно в центре гей-скандала оказался артист Максим Галкин. С оскорблениями на него набросился актер Алексей Панин. "Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной!" – заявил он в обращении к юмористу.