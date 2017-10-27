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Звезда "Голоса" о непростом характере Градского

Александр Градский. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
С мэтром трудно ладить, но он многое может дать. Наставник "Голоса" не злой – у него такая манера общения.
прочитано 7197 раз

Алла Рид – одна из самых ярких участниц вокального суперпроекта "Голос". Внешность, голос, харизма – у нее есть все, что нужно для певицы. Именно поэтому ее наставник в программе Александр Градский и взял Аллу в свой театр, хотя она выбыла из проекта еще до финала.

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 6-й сезон шоу "Голос"

Сюжеты 6-й сезон шоу "Голос"

"Я смотрю шестой сезон "Голоса", потому что в свое время мечтала попасть именно к этому составу наставников – Градскому, Агутину, Билану и Пелагее, – заверила артистка Dni.Ru. – Ведь это постановочное шоу, в котором обсуждение после песни зачастую интереснее и живее выступления. Что касается участников, то, к сожалению, все меньше в проекте крутых вокалистов, зато многих номеров, вставленных ради шоу. Иногда приходят люди с очень низким уровнем, которых не только на "Голос", но в сельский клуб пускать нельзя!"

"На "Голосе", кроме Высоцкого, я не исполнила ничего интересного, к сожалению, – продолжила Рид. – Но Градский сумел вывести меня из зоны комфорта, открыв новые грани вокальных возможностей, о которых я не знала сама. Кроме всего прочего, Градский оказался невероятно преданным своему делу. Летом, сломав ногу, не отказался от участия в проекте "Голос-6" – продолжал выходить на сцену, занимался сольными концертами артистов театра".

"Да, он не легкий человек в общении, но при этом совершенно не злой. Просто у него специфическая манера выражать эмоции, и к этому надо привыкнуть. Он человек резкий – может и крикнуть, и послать. "Алла, иди на ***!" можно услышать от него", – рассказала молодая артистка о непростом характере наставника "Голоса".

Была она и в гостях у Градского. "Когда идет подготовка к "Голосу", Александр Борисович собирает членов своей команды у себя в квартире и общается с ними, – призналась Рид. – Он, в отличие от остальных наставников, реально занимается с теми, кого взял к себе. Градский живет хорошо – очень интеллигентная квартира, очень много книг, молодая жена, трехлетний сын. Словом, все как у настоящего мэтра в годах".

Градский станет специальным гостем концерта Рид, который состоится 3 декабря в театре "Градский-холл". Там прозвучат авторские песни, композиции из "Голоса", джаз, еврейские шлягеры, хиты The Beatles и Queen.

Автор: Феликс Грозданов27 октября 2017, 11:41
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