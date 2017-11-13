Игорь Саруханов оставил странное завещание

В советские годы имя Игоря Саруханова гремело. Он был лауреатом престижных фестивалей в Сопоте и Братиславе. Исполнил множество песен, ставших хитами, а потом пропал со сцены. Корреспондент Dni.Ru встретился с музыкантом на презентации у его коллеги Вероники Андреевой и тут же поспешил узнать, как живет артист.

Игорь, Вы исполнили массу хитов, а не обидно, что знают Вас в основном по "Лодочке" и "Скрипу колеса", переделанному народом в "Скрипку-лису"?

Ну что Вы! У меня есть и "Дорогие мои старики", и "Позади крутой поворот", и "Каракум", и еще много других песен.

Почему сегодня не рождаются подобные композиции, которые знали бы все?

Я артист старой школы, когда нельзя было петь не по нотам, выходить на сцену без музыкального образования. А сейчас другое время – пришли молодые люди. Есть старый замечательный анекдот о том, как проворовался директор филармонии, его посадили, а вместо него назначили мясокомбинат. Так вот сегодня этот мясокомбинат я вижу повсюду. Взять ту же Ольгу Бузову, которая стала певицей. Я с ней знаком лично и знаю, что она не владеет даже сольфеджио, элементарной музыкальной грамотой. Но в случае с ней исполнитель и публика по уровню нашли друг друга. Просто люди, которые ходят на концерт ДДТ или на оперу "Руслан и Людмила", никогда не пойдут на концерт Бузовой. И мои слушатели не пойдут на Бузову. Но места на сцене хватит всем.

А как часто Вы выходите на сцену?

Я никуда не пропадал, если Вы об этом. По-прежнему звучу в эфире различных радиостанций, выхожу на сцену пять-десять раз в месяц. Более того, я еще и выбираю, где выступать. Я автор, у меня хороший авторский гонорар, поэтому могу вообще ничего не делать, а жить только на деньги от звучащих песен.

"Свечной заводик" свой имеете?

Да, у меня есть успешный бизнес. Я занимаюсь IT– технологиями.

Кому же достанутся Ваши капиталы?

Восемь лет назад, когда у меня родилась дочь Любочка, я написал завещание. Если ты летаешь на самолете, выходишь на улицу, да просто ложишься в кровать, то априори рискуешь. Ошибку делают те, кто считают, что будут жить вечно. Но если ты вовремя не написал завещание, потом твои родные будут мучиться и страдать, занимаясь дележкой имущества. А надо просто четко написать, кому и что достается. Я все имущество завещал жене Татьяне. А если с ней что-то случится, только тогда все достанется детям. Танечка – это мама моих детей (восьмилетней Любы и двухлетней Розы. – Прим. ред.). Даже если она пошлет меня на фиг, все равно все ей достанется.