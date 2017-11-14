Слепаков публично обозвал Бузову дурой

Юморист Семен Слепаков написал стихи о ведущей "Дома-2" Ольге Бузовой. В шуточном произведении он назвал певицу дурой.

Поводом для такого поступка послужила заметка Бузовой в Instagram с фотографией со съемок передачи "Где логика?" На снимке Ольга отметила Семена.

Юмористу сразу же стали писать поклонники, что теперь у него должно значительно возрасти число подписчиков, за что он должен быть благодарен Бузовой. Слепаков ответил, что "понимает" серьезность ситуации, а потому посвящает певице свои стихи, передает Eg.Ru.

"Вчера сфотографировался с @buzova86, и она отметила меня в своем Instagram. На мой аккаунт немедленно стали подписываться люди. Многие писали: "Семен! Ты видишь, сколько у тебя новых подписчиков? Это потому что тебя отметила Бузова! Ты понимаешь, что произошло в твоей жизни?!?! Осознаешь ли ты масштаб своего везения?" Понимаю. Осознаю", – прокомментировал юморист.

Стихотворение Слепаков выложил на своей странице в соцсети. При этом в строчках, посвященных Ольге, Семен в шутку обозвал телеведущую: "Я благодарен Бузовой,/ Но все-таки таки Ольга – дура,/ И у нее ужасные/ Прическа, лицо и фигура".