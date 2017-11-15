Семья увезла больного раком Караченцова из России

Перед изнурительным лечением, которое совсем скоро предстоит артисту, Николая Караченцова отвезли в Грецию. Артист, больной раком, посетил Афон и помолился.

Супруга Николая Караченцова Людмила Поргина сообщила, что идея поездки принадлежит сыну Андрею. "Погуляли по Афинам. После Коля и Андрюша вдвоем отправились на святую гору Афон, туда ведь можно только мужчинам. Посетили Великую лавру – старейший монастырь полуострова, намоленное место, поклонились мощам. А я пока восстанавливаю силы на пляже", – рассказала Поргина.

Скоро легендарному актеру предстоит пройти курс химиотерапии. "Наш доктор – Георгий Авраамович Франк – вселил надежду, сказав, что болезнь развивается медленно. Он известен как главный патологоанатом страны, но также является профессором онкологии. Сколько будет химий, пока трудно сказать. Нужно смотреть на реакцию организма Коленьки. Скорее всего, мужа поместят в Волынскую больницу, где много лет служит Франк", – цитирует Людмилу Поргину StarHit.

Ранее жена актера отметила, что пока не знает, в какую сумму выльется лечение. "Сижу, жду, что врачи скажут. Мир не без добрых людей. Я уверена, что многие отзовутся, тем более что сейчас много фондов. Фонд Никиты Михалкова нам всегда очень помогал. Не думаю, что нас бросят в одиночестве "на поле брани", – сказала актриса в недавнем интервью.

Напомним, в сентябре 2017 года у известного актера Николая Караченцова диагностировали раковую опухоль в левом легком. Сын артиста Андрей заявил: "Не все так запущено, не все так плохо, можно бороться, и мы будем бороться. Мы надеемся на благоприятный исход лечения, мы надеемся и стремимся к этому. А пока собираем информацию, анализируем, где лучше это делать. Но никуда за границу не поедем, мы доверяем нашей медицине и будем лечиться в России".