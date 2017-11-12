Караченцову сделали неутешительный прогноз

Участница "Битвы экстрасенсов" Марина Зуева рассказала, что ждет актера Николая Караченцова. По ее словам, с каждым днем состоние артиста только ухудшается.

Ведьма считает, что Караченцов – настоящий мученик. Ясновидящая уточнила, что актер давно ушел бы из жизни, если бы не его земной ангел-хранитель.

Вытаскивала больного артиста с того света жена. Тем не менее, Караченцову становится только хуже. "Ему просто надоело это все, он устал. Не знаю, сколько ему еще суждено лет прожить. Просто Николай все отпускает", – сделала Зуева неутешительный прогноз.

При этом ведьма считает, что актер по-прежнему ясно мыслит, пусть и находится в тяжелом состоянии. "Через эти мучения он почувствовал искренность жены и близких. Актер жил этим. Жена окружала его любовью. В то же время, она его наставляла и заставляла бороться. У Людмилы сильная воля. Караченцов видит, как его любят", – цитирует ясновидящую "Стархит".

Зуева утонила, что жена Караченцова – та яркая звезда, которая ведет артиста в жизни. Она уверена, что супруга актера впадет в депрессию после его смерти. "Людмила вложила в него все, что было. В этот момент близким надо будет поддерживать", – добавила медиум.

Напомним, что у Николая Караченцова обнаружили раковую опухоль. Как писали Dni.Ru, из-за нее артист несколько раз оказывался в больнице. Врачи делают все, чтобы спасти актера.