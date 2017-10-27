Больной раком Караченцов повеселится перед операцией

Сегодня, 27 октября, у Николая Караченцова день рождения. Артист, у которого обнаружили рак легкого, отметит праздник в кругу друзей, а потом будет готовиться к операции.

Николай Караченцов и его супруга Людмила Поргина намерены закатить банкет в ресторане "Актер". Имениннику исполняется 73 года. "Позовем друзей, композиторов, сценаристов, режиссеров. Будем читать стихи, петь песни... Мы планировали лечь в больницу, но из-за грядущего дня рождения Николая Петровича решили повременить: придумаем программу праздника и будем веселиться. Любимый нормально себя чувствует. Сопротивляется недугу, лечится. Будем бороться с онкологией", – рассказала супруга прославленного артиста.

По словам Поргиной, у Караченцова рак легкого. Актриса сообщила о плане лечения супруга. "Сначала пройдем химиотерапию, заблокируем все это дело, а потом уж оперировать будем", – цитирует Людмилу Поргину сайт "Комсомольская правда". При этом жена актера отметила, что пока не знает, в какую сумму им выльется лечение. "Сижу, жду, что врачи скажут. Мир не без добрых людей. Я уверена, что многие отзовутся, тем более что сейчас много фондов. Фонд Никиты Михалкова нам всегда очень помогал. Не думаю, что нас бросят в одиночестве "на поле брани", – выразила уверенность актриса.

Сам Николай Караченцов настроен на борьбу с онкологическим заболеванием. "Говорит: "Буду бороться. Я уже привык за 12 лет к испытаниям судьбы. Неужели мы сейчас опустим руки? Не сдадимся!" – заявила Людмила Поргина.

Как предполагают некоторые СМИ, среди гостей будет композитор Елена Суржикова, которая написала для Караченцова много песен. "Людмилу Поргину часто укоряют в прессе, что, мол, она таскает везде больного мужа, – сказала Суржикова. – Это несправедливые упреки. Она просто делает его жизнь ярче, интереснее. Возит Караченцова в цирк, в театр, в Китай, Германию, Израиль, чтобы он не чувствовал себя затворником. К Николаю Караченцову всюду подходят люди, берут автографы, фотографируются с ним – его такое внимание всегда трогает до слез. Он постоянно плачет от осознания, что его не забывают, помнят и любят. Он, хотя и не говорит, но все понимает, всех узнает, радуется, когда видит внимание к себе".