Истеричке Шурыгиной дали шанс на выздоровление после скандала в "Доме-2"

Появление Дианы Шурыгиной на скандально известном телепроекте "Дом-2" продолжает будоражить общественность, ведь не обошлось без столкновений на шоу. Специалист по ауре Илья Саглиани уверен, что у Дианы серьезная психологическая травма, но у нее есть шанс на выздоровление.

Недавно в эфире телепроекта "Дом-2" бурно обсуждалось поведение участницы Саши Шевы, которая якобы не может отказать ни одному парню. В качестве эксперта на территории стройки любви появилась скандально известная Диана Шурыгина. Она, жертва изнасилования и громких обсуждений этого всей страной, рассказала, как нелегко было справиться с психологическим потрясением, а после этого и с осуждением широкой общественности.

На шоу отметился специалист по ауре Илья Саглиани. Он заявил, что хоть и относится с сочувствием к Диане, но считает, что та не сделала выводов из ситуации, в которой оказалась, по его мнению, по своей же вине. На слова Саглиани Шурыгина отреагировала мгновенно – набросилась с оскорблениями и перешла на крик.

"Зашел разговор о том, что Диана ходит на различные ток-шоу, потому что ей нравится пиариться, она кайфует от этого. Я обратился к ней и сказал: "На тебя сейчас смотрит вся страна. Ты вынесла урок после той трагедии, которая случилась с тобой и той грязной репутации, которая у тебя сложилась?" Я надеялся услышать вразумительный ответ, как минимум – осознание своих ошибок. Но она начала истерить и кричать: "Че? Че? Ты тупой?" В общем, хорошо, что ведущие вмешались и помогли успокоить нас", – объяснил ситуацию Саглиани.

Специалист уверен, что в силу возраста Диана ведет себя так скандально. "Пока максимализм прет из всех щелей. И, конечно, надо взять это во внимание. Вообще, я верю, что Диана со временем все это поймет и сможет отвечать на поставленные вопросы как взрослый человек", – выразил надежду Илья.

Тем не менее Саглиани отметил, что Шурыгина нуждается в квалифицированной помощи. По мнению специалиста, Диана не способна спокойно реагировать на замечания из-за эмоциональной нестабильности, вызванной серьезной психологической травмой.

"Я задал абсолютно адекватный, правильный вопрос. Человек мог спокойно ответить, а я ее вывел на эмоции, и она начала кричать и перешла на личности. Хотя я не нападал, и мне важно было понять, осознает ли человек свои ошибки или вопреки всему пиар на первом месте… Не все могут смотреть со стороны на себя и анализировать. А это очень помогает в решении многих проблем", – цитирует Илью Саглиани "Дом-2" Life.