Изнасилованная Шурыгина призналась в болезни
Диана Шурыгина появилась в "Доме-2". На передаче обсуждалось поведение пришедшей на телепроект Саши Шевченко, которая произвела фурор своим неумением отказывать парням. В первый же день она вступила в интимную связь с Алексеем Чайчицом. А потом всего за месяц ее соблазнили Сергей Захарьяш и Денис Ковалев. Говорили даже, что именно с ней Иосиф Оганесян изменял своей возлюбленной Саше Черно.
Эту ситуацию попыталась прокомментировать приглашенная гостья Диана Шурыгина. Однако 18-летней красотке не дали и слова сказать. Участники начали унижать ее: дескать, чем прославившаяся двойным изнасилованием девушка может помочь не умеющей никому отказывать Саше Шевченко?
После телеэфира Шурыгина высказалась о поведении некоторых парней, разместив видеозаписи в социальной сети Instagram. Вкратце речь возмущенной Дианы была о том, что парни "козлы и м*****", а девочки приходят на телепроект "от безысходности".
Шурыгина уверена, что ей просто завидуют. И даже разыграла сценку – мол, ее спрашивают, сколько она получает за эфир. В заключение брюнетка заявила, что не понимает, почему парни "так себя ведут", и отметила, что у нее "замечательный муж".
Высказав претензии и немного поматерившись, Диана успокоилась и попрощалась с фанатами, сообщив, что "пошла болеть дальше". По всей видимости, Шурыгина предпочитала не афишировать свое плохое самочувствие, чтобы принять участие в съемках. Девушка пожелала поклонникам оставаться здоровыми и поменьше нервничать.
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