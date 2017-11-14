Изнасилованная Шурыгина призналась в болезни

Диана Шурыгина прокомментировала свое появление на скандальном телепроекте "Дом-2". Девушка не сдержала негативных эмоций и грязно выругалась, а потом призналась, что болеет.

Диана Шурыгина появилась в "Доме-2". На передаче обсуждалось поведение пришедшей на телепроект Саши Шевченко, которая произвела фурор своим неумением отказывать парням. В первый же день она вступила в интимную связь с Алексеем Чайчицом. А потом всего за месяц ее соблазнили Сергей Захарьяш и Денис Ковалев. Говорили даже, что именно с ней Иосиф Оганесян изменял своей возлюбленной Саше Черно.

Эту ситуацию попыталась прокомментировать приглашенная гостья Диана Шурыгина. Однако 18-летней красотке не дали и слова сказать. Участники начали унижать ее: дескать, чем прославившаяся двойным изнасилованием девушка может помочь не умеющей никому отказывать Саше Шевченко?

После телеэфира Шурыгина высказалась о поведении некоторых парней, разместив видеозаписи в социальной сети Instagram. Вкратце речь возмущенной Дианы была о том, что парни "козлы и м*****", а девочки приходят на телепроект "от безысходности".

Публикация от Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_off_) Окт 31 2017 в 5:47 PDT

Шурыгина уверена, что ей просто завидуют. И даже разыграла сценку – мол, ее спрашивают, сколько она получает за эфир. В заключение брюнетка заявила, что не понимает, почему парни "так себя ведут", и отметила, что у нее "замечательный муж".

Высказав претензии и немного поматерившись, Диана успокоилась и попрощалась с фанатами, сообщив, что "пошла болеть дальше". По всей видимости, Шурыгина предпочитала не афишировать свое плохое самочувствие, чтобы принять участие в съемках. Девушка пожелала поклонникам оставаться здоровыми и поменьше нервничать.