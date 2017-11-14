Замужняя Шурыгина отбила парня у красотки из "Дома-2"

Стало известно, что участник скандального реалити-шоу "Дом-2" Саймон Марданшин переписывался с 18-летней жертвой изнасилования Дианой Шурыгиной и звал ее на телепроект. Когда она появилась в студии, у девушки Саймона не нашлось слов, чтобы прокомментировать ситуацию.

Диана Шурыгина, прославившаяся благодаря нескольким выпускам "Пусть говорят", где в подробностях обсудили ее изнасилование, пришла на шоу "Дом-2". В анонсе отмечалось, что 18-летнюю красотку настойчиво звал Саймон Марданшин, который якобы активно общался с ней.

"Вот именно с этой девушкой переписывался Саймон и звал ее на проект", – объявила одна из участниц "Дома-2". Для подруги Саймона это стало неожиданностью. "Я не знаю, что сказать", – махнув микрофоном, призналась Мэри Кулешова.

Судя по всему, Шурыгина была не в курсе, что оказалась втянутой в любовный треугольник. Ее появление на "телестройке" немало удивило участников.

Напомним, что 5 октября Диана вышла замуж. СМИ называли ее избранником видеооператора Первого канала Андрея Шлягина. Регистрация брака скандально известной звезды "Пусть говорят" и работника "первой кнопки" состоялась во Дворце бракосочетаний №4.

Влюбленные дали друг другу клятвы любви в присутствии родственников. На церемонии были родители молодоженов, которые не могли сдержать эмоций. Женщины плакали от радости за Диану, которая начала новую жизнь.