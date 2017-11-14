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Малахов бросил Первый канал из-за женщины

Андрей Малахов. Фото: GLOBAL LOOK press
Андрей Малахов сделал неожиданное признание. Телеведущий заявил, что окончательно принял решение уйти с Первого канала после разговора с женщиной, редактором ток-шоу.
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Уход Андрея Малахова с Первого канала на "Россию 1" стал главным событием телесезона. По признанию ведущего, он от руки написал письмо Константину Эрнсту, а потом они полчаса проговорили.

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Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

"Я хотел быть продюсером этого ток-шоу. Я все-таки делал его 16 лет. Я же вижу своих коллег, которые работают на канале. Они продюсеры. В какую-то минуту, когда "Пусть говорят" стало чуть ли не национальным достоянием, меня примиряло с действительностью только то, что я посредник и делаю доброе дело. При этом я на должности у государственного телеканала и понимаю, что эта программа принадлежит стране", – рассказал Малахов.

О разговоре с Эрнстом ведущий сообщил: "Мы расстались на том, что еще раз подумаем, куда движется канал, как он может выглядеть в будущем и про мою роль на этом канале. Во второй раз мы, к сожалению, так и не встретились".

По словам Андрея, все решили за него. "Появились новые продюсеры, новая студия, не в "Останкине". Я приходил в "Останкино" как в храм телевидения, я вырос там за 25 лет, начиная с кофе и заканчивая ток-шоу. И всего этого разом не стало", – сообщил шоумен.

Публикация от @malakhov007

Второго разговора с Эрнстом не получилось из-за... женщины. "Когда я ехал на эту встречу, девочка-редактор, работавшая у меня, позвонила и спросила, с какого подъезда я буду заезжать, чтобы выставить камеру. А я не хотел встречаться под камерами, поэтому и не доехал", – объяснил Малахов.

Как он понял, встреча должна была состояться под камерами. "Я просто ехал на встречу. Костюм, галстук, подстригся – а тут редакторша позвонила и спросила, к какому подъезду выставлять камеру... Молодые редакторши, знаешь, убьют все на свете, это понятно давно: весь мир зависит от них, от их идиотизма и от уровня их образования", – цитирует Андрея Малахова Esquire.

Интересно, что телеведущий так и не раскрыл имени этой женщины. "Я знаю ее фамилию, и она мне еще 50 тысяч рублей осталась должна. Но ладно, сам факт. У меня личных претензий к Константину Львовичу нет. Я его безмерно уважаю, считаю его одним из самых больших профессионалов на телевидении", – заключил телеведущий.

Отметим, что ранее в СМИ ходили слухи, что Андрей Малахов уходит с Первого канала из-за беременной супруги Натальи Шкулевой. Якобы речь шла о декретном отпуске. Однако, как оказалось, причина – в другой женщине.

Автор: Наталья Аряева14 ноября 2017, 13:27
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